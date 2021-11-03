https://ria.ru/20211103/test-1757602174.html

Греческие политики потребовали не пускать в храмы без теста на коронавирус

Греческие политики потребовали не пускать в храмы без теста на коронавирус - РИА Новости, 03.11.2021

Греческие политики потребовали не пускать в храмы без теста на коронавирус

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас требует от правительства расширить ограничения для... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:29

2021-11-03T17:29

2021-11-03T17:29

религия

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греция

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сириза

алексис ципрас

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас требует от правительства расширить ограничения для невакцинированных и не пускать их в церковь без теста на коронавирус.В Греции с 6 ноября вводятся новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса, они коснутся только невакцинированных граждан - без теста на отсутствие COVID-19 они смогут посетить только продуктовый магазин, аптеку и церковь. В банки, госучреждения, торговые центры, парикмахерские, предприятия общепита и развлекательные заведения теперь не пустят тех, у кого нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании, или теста на коронавирус.Ципрас заявил, что правительство Кириакоса Мицотакиса "не может и не хочет справляться с пандемией серьезно и ответственно"."Его единственный критерий - политическая цена, а не человеческая жизнь. Поэтому в правительстве никогда не думали о жестких мерах в профессиональной и социальной сферах, где они не хотят порвать со своей электоральной клиентурой. Поэтому и сегодня они объявляют меры с выборочной робостью. Оставив вне их церковь и незащищенных верующих", - заявил Ципрас журналистам."Сегодня мы вносим поправку о расширении мер и предоставлении теста непривитыми гражданами на входе в места отправления религиозных обрядов", - сказал Ципрас, добавив, что во время, когда все подсчитывают заболевших и умерших, немыслимо, чтобы Мицотакис считал голоса избирателей.Ципрас во время пребывания у власти в 2015-2019 годах предлагал отделить государство от церкви, но не смог провести конституционные изменения через парламент Греции.

https://ria.ru/20210714/sabotazh-1741210343.html

https://ria.ru/20210625/napadenie-1738567149.html

греция

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в мире, греция, парламент греции, здоровье - общество, сириза, алексис ципрас, кириакос мицотакис