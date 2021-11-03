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Инфекционист объяснил необходимость теста на вакцинацию "Спутником V"
Инфекционист объяснил необходимость теста на вакцинацию "Спутником V" - РИА Новости, 03.11.2021
Инфекционист объяснил необходимость теста на вакцинацию "Спутником V"
Тест, определяющий, действительно ли человек был привит вакциной "Спутник V", необходим для того, чтобы доказать эффективность вакцины, при этом в обычной... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:57
2021-11-03T11:57
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общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Тест, определяющий, действительно ли человек был привит вакциной "Спутник V", необходим для того, чтобы доказать эффективность вакцины, при этом в обычной практике протоколы лечения у привитых и тех, кто не сделал прививку, значительно не отличаются, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила, что ученые создали тест, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19. Маркером вакцинации служат антитела к оболочке вектора адено 26-му, так как первый компонент "Спутника V" сделан на его основе. Благодаря тому, что вектор очень редко встречается у людей, наличие антител к адено 26-му подтверждает то, что человек сделал прививку. Гинцбург добавил, что антитела к данному маркеру не находят "примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы". На данный момент проверено около 50-60 человек."Этот тест скорее для того, чтобы не дискредитировать вакцину и показать, что в больницах те, кто якобы привились и все равно находятся в тяжелом состоянии, на самом деле не привиты. Этот тест нужен, чтобы показать, что вакцина работает и что есть те, кто покупают сертификаты", - сказал Тимаков.Он пояснил, что протоколы лечения коронавируса у привитых и невакцинированных сильно не отличаются, к лечению тех, кто не сделал прививку, проявляют больше настороженности."Нет научных данных и нет исследований по поводу протокола лечения для вакцинированных и для невакцинированных. Есть однозначная информация о том, что привитые болеют легче. Но лечение у всех одинаковое", - отметил Тимаков.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
11:57 03.11.2021
 
Инфекционист объяснил необходимость теста на вакцинацию "Спутником V"

Врач Тимаков: тест на вакцинацию "Спутником V" нужен для доказательства эффективности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Тест, определяющий, действительно ли человек был привит вакциной "Спутник V", необходим для того, чтобы доказать эффективность вакцины, при этом в обычной практике протоколы лечения у привитых и тех, кто не сделал прививку, значительно не отличаются, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила, что ученые создали тест, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19. Маркером вакцинации служат антитела к оболочке вектора адено 26-му, так как первый компонент "Спутника V" сделан на его основе. Благодаря тому, что вектор очень редко встречается у людей, наличие антител к адено 26-му подтверждает то, что человек сделал прививку. Гинцбург добавил, что антитела к данному маркеру не находят "примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы". На данный момент проверено около 50-60 человек.
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"Этот тест скорее для того, чтобы не дискредитировать вакцину и показать, что в больницах те, кто якобы привились и все равно находятся в тяжелом состоянии, на самом деле не привиты. Этот тест нужен, чтобы показать, что вакцина работает и что есть те, кто покупают сертификаты", - сказал Тимаков.
Он пояснил, что протоколы лечения коронавируса у привитых и невакцинированных сильно не отличаются, к лечению тех, кто не сделал прививку, проявляют больше настороженности.
"Нет научных данных и нет исследований по поводу протокола лечения для вакцинированных и для невакцинированных. Есть однозначная информация о том, что привитые болеют легче. Но лечение у всех одинаковое", - отметил Тимаков.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений ТимаковВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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