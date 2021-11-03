https://ria.ru/20211103/test-1757513760.html

Инфекционист объяснил необходимость теста на вакцинацию "Спутником V"

Инфекционист объяснил необходимость теста на вакцинацию "Спутником V" - РИА Новости, 03.11.2021

Инфекционист объяснил необходимость теста на вакцинацию "Спутником V"

Тест, определяющий, действительно ли человек был привит вакциной "Спутник V", необходим для того, чтобы доказать эффективность вакцины, при этом в обычной... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:57

2021-11-03T11:57

2021-11-03T11:57

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Тест, определяющий, действительно ли человек был привит вакциной "Спутник V", необходим для того, чтобы доказать эффективность вакцины, при этом в обычной практике протоколы лечения у привитых и тех, кто не сделал прививку, значительно не отличаются, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила, что ученые создали тест, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19. Маркером вакцинации служат антитела к оболочке вектора адено 26-му, так как первый компонент "Спутника V" сделан на его основе. Благодаря тому, что вектор очень редко встречается у людей, наличие антител к адено 26-му подтверждает то, что человек сделал прививку. Гинцбург добавил, что антитела к данному маркеру не находят "примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы". На данный момент проверено около 50-60 человек."Этот тест скорее для того, чтобы не дискредитировать вакцину и показать, что в больницах те, кто якобы привились и все равно находятся в тяжелом состоянии, на самом деле не привиты. Этот тест нужен, чтобы показать, что вакцина работает и что есть те, кто покупают сертификаты", - сказал Тимаков.Он пояснил, что протоколы лечения коронавируса у привитых и невакцинированных сильно не отличаются, к лечению тех, кто не сделал прививку, проявляют больше настороженности."Нет научных данных и нет исследований по поводу протокола лечения для вакцинированных и для невакцинированных. Есть однозначная информация о том, что привитые болеют легче. Но лечение у всех одинаковое", - отметил Тимаков.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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