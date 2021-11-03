https://ria.ru/20211103/terakty-1757580923.html
Россия осудила теракты у госпиталя в Кабуле
Россия осудила теракты у госпиталя в Кабуле - РИА Новости, 03.11.2021
Россия осудила теракты у госпиталя в Кабуле
Москва осуждает теракты террористической группировки "Исламское государство"* у госпиталя в Кабуле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:19
2021-11-03T16:19
2021-11-03T16:19
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москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Москва осуждает теракты террористической группировки "Исламское государство"* у госпиталя в Кабуле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что во вторник группа террористов проникла в здание госпиталя в афганской столице, у которого произошли взрывы, после чего начались столкновения с талибами (движение "Талибан"*). Источник сообщил, что в результате атаки погибли 23 человека, пострадали 50."Мы решительно осуждаем произошедшие вчера, 2 ноября, теракты группировки ИГИЛ* у военного госпиталя в Кабуле. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала Захарова в ходе брифинга.Москва отмечает предпринимаемые временным афганским правительством усилия по обеспечению безопасности, а также налаживанию мирной жизни в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ, указав, что власти ввели систему "исламского банкинга".Кроме того, отметила она, в провинции Нангархар на востоке Афганистана более 60 боевиков ИГ* сложили оружие и сдались талибам (движение "Талибан"*).* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нангархар, исламское государство, мария захарова, россия
Россия осудила теракты у госпиталя в Кабуле
Официальный представитель МИД Захарова осудила теракты ИГ у госпиталя в Кабуле