https://ria.ru/20211103/terakty-1757580923.html

Россия осудила теракты у госпиталя в Кабуле

Россия осудила теракты у госпиталя в Кабуле - РИА Новости, 03.11.2021

Россия осудила теракты у госпиталя в Кабуле

Москва осуждает теракты террористической группировки "Исламское государство"* у госпиталя в Кабуле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:19

2021-11-03T16:19

2021-11-03T16:19

в мире

талибан

афганистан

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нангархар

исламское государство

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757379591_222:0:960:415_1920x0_80_0_0_d72f76734143a01633c2f665326fa506.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Москва осуждает теракты террористической группировки "Исламское государство"* у госпиталя в Кабуле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что во вторник группа террористов проникла в здание госпиталя в афганской столице, у которого произошли взрывы, после чего начались столкновения с талибами (движение "Талибан"*). Источник сообщил, что в результате атаки погибли 23 человека, пострадали 50."Мы решительно осуждаем произошедшие вчера, 2 ноября, теракты группировки ИГИЛ* у военного госпиталя в Кабуле. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала Захарова в ходе брифинга.Москва отмечает предпринимаемые временным афганским правительством усилия по обеспечению безопасности, а также налаживанию мирной жизни в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ, указав, что власти ввели систему "исламского банкинга".Кроме того, отметила она, в провинции Нангархар на востоке Афганистана более 60 боевиков ИГ* сложили оружие и сдались талибам (движение "Талибан"*).* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211103/vzryv-1757547222.html

https://ria.ru/20211101/terroristy-1757140164.html

афганистан

москва

нангархар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нангархар, исламское государство, мария захарова, россия