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В Пентагоне оценили перспективу захвата Тайваня материковым Китаем
В Пентагоне оценили перспективу захвата Тайваня материковым Китаем - РИА Новости, 03.11.2021
В Пентагоне оценили перспективу захвата Тайваня материковым Китаем
Материковый Китай вряд ли попытается захватить остров Тайвань военным путем в перспективе ближайших двух лет, заявил председатель Объединенного комитета... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:11
2021-11-03T17:11
в мире
сша
китай
тайвань
джо байден
гоминьдан
вооруженные силы сша
марк милли
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Материковый Китай вряд ли попытается захватить остров Тайвань военным путем в перспективе ближайших двух лет, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли."Основываясь на своем анализе по Китаю, я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Под этим я имею в виду 6, 12, 24 месяца", - сказал Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности."Тем не менее китайцы ясно и недвусмысленно выстраивают потенциал, чтобы дать подобную возможность национальному руководству, если они решат это сделать в будущем. В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все", - сказал Милли.Милли - наиболее высокопоставленный генерал в американских вооруженных силах.Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть обязательство защищать Тайвань, если КНР захочет его присоединить, однако потом Белый дом дистанцировался от этих заявлений. США не давали таких формальных обязательств, хотя и поддерживают Тайвань в военном отношении.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив
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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден, гоминьдан, вооруженные силы сша, марк милли
17:11 03.11.2021
 
В Пентагоне оценили перспективу захвата Тайваня материковым Китаем

Генерал Милли: Китай вряд ли попытается захватить Тайвань военным путем

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Материковый Китай вряд ли попытается захватить остров Тайвань военным путем в перспективе ближайших двух лет, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Основываясь на своем анализе по Китаю, я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Под этим я имею в виду 6, 12, 24 месяца", - сказал Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности.
"Тем не менее китайцы ясно и недвусмысленно выстраивают потенциал, чтобы дать подобную возможность национальному руководству, если они решат это сделать в будущем. В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все", - сказал Милли.
Милли - наиболее высокопоставленный генерал в американских вооруженных силах.
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28 октября, 10:33
МИД Китая выступил против присутствия американских военных на Тайване
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть обязательство защищать Тайвань, если КНР захочет его присоединить, однако потом Белый дом дистанцировался от этих заявлений. США не давали таких формальных обязательств, хотя и поддерживают Тайвань в военном отношении.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив
 
В миреСШАКитайТайваньДжо БайденГоминьданВооруженные силы СШАМарк Милли
 
 
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