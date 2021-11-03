https://ria.ru/20211103/tayvan-1757596737.html

В Пентагоне оценили перспективу захвата Тайваня материковым Китаем

В Пентагоне оценили перспективу захвата Тайваня материковым Китаем - РИА Новости, 03.11.2021

В Пентагоне оценили перспективу захвата Тайваня материковым Китаем

Материковый Китай вряд ли попытается захватить остров Тайвань военным путем в перспективе ближайших двух лет, заявил председатель Объединенного комитета... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:11

2021-11-03T17:11

2021-11-03T17:11

в мире

сша

китай

тайвань

джо байден

гоминьдан

вооруженные силы сша

марк милли

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Материковый Китай вряд ли попытается захватить остров Тайвань военным путем в перспективе ближайших двух лет, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли."Основываясь на своем анализе по Китаю, я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Под этим я имею в виду 6, 12, 24 месяца", - сказал Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности."Тем не менее китайцы ясно и недвусмысленно выстраивают потенциал, чтобы дать подобную возможность национальному руководству, если они решат это сделать в будущем. В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все", - сказал Милли.Милли - наиболее высокопоставленный генерал в американских вооруженных силах.Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть обязательство защищать Тайвань, если КНР захочет его присоединить, однако потом Белый дом дистанцировался от этих заявлений. США не давали таких формальных обязательств, хотя и поддерживают Тайвань в военном отношении.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив

https://ria.ru/20211028/tayvan-1756625515.html

сша

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, тайвань, джо байден, гоминьдан, вооруженные силы сша, марк милли