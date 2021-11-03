В Пентагоне оценили перспективу захвата Тайваня материковым Китаем
Генерал Милли: Китай вряд ли попытается захватить Тайвань военным путем
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Материковый Китай вряд ли попытается захватить остров Тайвань военным путем в перспективе ближайших двух лет, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Основываясь на своем анализе по Китаю, я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Под этим я имею в виду 6, 12, 24 месяца", - сказал Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности.
"Тем не менее китайцы ясно и недвусмысленно выстраивают потенциал, чтобы дать подобную возможность национальному руководству, если они решат это сделать в будущем. В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все", - сказал Милли.
Милли - наиболее высокопоставленный генерал в американских вооруженных силах.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть обязательство защищать Тайвань, если КНР захочет его присоединить, однако потом Белый дом дистанцировался от этих заявлений. США не давали таких формальных обязательств, хотя и поддерживают Тайвань в военном отношении.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив