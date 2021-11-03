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https://ria.ru/20211103/tayvan-1757587699.html
В США заявили о способности защитить Тайвань от Китая
В США заявили о способности защитить Тайвань от Китая - РИА Новости, 03.11.2021
В США заявили о способности защитить Тайвань от Китая
США располагают военным потенциалом, чтобы защитить Тайвань от КНР, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:38
2021-11-03T16:38
в мире
сша
китай
тайвань
марк милли
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США располагают военным потенциалом, чтобы защитить Тайвань от КНР, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли."У нас, конечно, есть потенциал делать очень многое по всему миру, включая и это, если потребуется", - ответил Милли на соответствующий вопрос в ходе Аспенского форума."Это политическое решение президента, будем мы это делать или нет, исходя из закона об отношениях с Тайванем, но мы, конечно, имеем такой потенциал, тут вопросов нет", - добавил Милли - наиболее высокопоставленный генерал в американских вооруженных силах.Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть обязательство защищать Тайвань, если КНР захочет его присоединить, однако потом Белый дом дистанцировался от этих заявлений. США не давали таких формальных обязательств, хотя и поддерживают Тайвань в военном отношении.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20211028/voennye-1756603712.html
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в мире, сша, китай, тайвань, марк милли
16:38 03.11.2021
 
В США заявили о способности защитить Тайвань от Китая

Глава Комитета начштабов Милли: США располагают потенциалом, чтобы защитить Тайвань от КНР

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США располагают военным потенциалом, чтобы защитить Тайвань от КНР, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
"У нас, конечно, есть потенциал делать очень многое по всему миру, включая и это, если потребуется", - ответил Милли на соответствующий вопрос в ходе Аспенского форума.
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"Это политическое решение президента, будем мы это делать или нет, исходя из закона об отношениях с Тайванем, но мы, конечно, имеем такой потенциал, тут вопросов нет", - добавил Милли - наиболее высокопоставленный генерал в американских вооруженных силах.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть обязательство защищать Тайвань, если КНР захочет его присоединить, однако потом Белый дом дистанцировался от этих заявлений. США не давали таких формальных обязательств, хотя и поддерживают Тайвань в военном отношении.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреСШАКитайТайваньМарк Милли
 
 
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