В Татарстане проверяют видео с призывами входить в ТЦ без QR-кода
Полиция Татарстана проверяет видео с призывами входить в торговый центр без QR-кода
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске проводят проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором несколько человек в одном из торговых центров города призывали посетителей к нарушению порядка и входу в ТЦ без предъявления QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Нижнекамске антипрививочники "захватили" местный торговый центр и разрешили всем посетителям проходить без предъявления QR-кода.
"Управлением МВД России по Нижнекамскому району по данному факту проводится проверка. После установления личностей правонарушителей они будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Как уточняет МВД, информация о том, что несколько граждан в одном из торговых центров Нижнекамска призывают других посетителей к нарушению общественного порядка и требований, предусмотренных постановлением кабинета министров Татарстана "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", в полицию Нижнекамска поступила от охранника ТЦ. К моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушителей общественного порядка на месте не было.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.