https://ria.ru/20211103/tatarstan-1757535204.html

В Татарстане проверяют видео с призывами входить в ТЦ без QR-кода

В Татарстане проверяют видео с призывами входить в ТЦ без QR-кода - РИА Новости, 03.11.2021

В Татарстане проверяют видео с призывами входить в ТЦ без QR-кода

Полицейские в Нижнекамске проводят проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором несколько человек в одном из торговых центров города призывали... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:17

2021-11-03T13:17

2021-11-03T13:17

распространение коронавируса

происшествия

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске проводят проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором несколько человек в одном из торговых центров города призывали посетителей к нарушению порядка и входу в ТЦ без предъявления QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Нижнекамске антипрививочники "захватили" местный торговый центр и разрешили всем посетителям проходить без предъявления QR-кода."Управлением МВД России по Нижнекамскому району по данному факту проводится проверка. После установления личностей правонарушителей они будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.Как уточняет МВД, информация о том, что несколько граждан в одном из торговых центров Нижнекамска призывают других посетителей к нарушению общественного порядка и требований, предусмотренных постановлением кабинета министров Татарстана "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", в полицию Нижнекамска поступила от охранника ТЦ. К моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушителей общественного порядка на месте не было.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757478531.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии