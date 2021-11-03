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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211103/tatarstan-1757535204.html
В Татарстане проверяют видео с призывами входить в ТЦ без QR-кода
В Татарстане проверяют видео с призывами входить в ТЦ без QR-кода - РИА Новости, 03.11.2021
В Татарстане проверяют видео с призывами входить в ТЦ без QR-кода
Полицейские в Нижнекамске проводят проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором несколько человек в одном из торговых центров города призывали... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:17
2021-11-03T13:17
распространение коронавируса
происшествия
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске проводят проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором несколько человек в одном из торговых центров города призывали посетителей к нарушению порядка и входу в ТЦ без предъявления QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Нижнекамске антипрививочники "захватили" местный торговый центр и разрешили всем посетителям проходить без предъявления QR-кода."Управлением МВД России по Нижнекамскому району по данному факту проводится проверка. После установления личностей правонарушителей они будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.Как уточняет МВД, информация о том, что несколько граждан в одном из торговых центров Нижнекамска призывают других посетителей к нарушению общественного порядка и требований, предусмотренных постановлением кабинета министров Татарстана "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", в полицию Нижнекамска поступила от охранника ТЦ. К моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушителей общественного порядка на месте не было.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757478531.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
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происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:17 03.11.2021
 
В Татарстане проверяют видео с призывами входить в ТЦ без QR-кода

Полиция Татарстана проверяет видео с призывами входить в торговый центр без QR-кода

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские в Нижнекамске проводят проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором несколько человек в одном из торговых центров города призывали посетителей к нарушению порядка и входу в ТЦ без предъявления QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Нижнекамске антипрививочники "захватили" местный торговый центр и разрешили всем посетителям проходить без предъявления QR-кода.
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"Управлением МВД России по Нижнекамскому району по данному факту проводится проверка. После установления личностей правонарушителей они будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Как уточняет МВД, информация о том, что несколько граждан в одном из торговых центров Нижнекамска призывают других посетителей к нарушению общественного порядка и требований, предусмотренных постановлением кабинета министров Татарстана "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", в полицию Нижнекамска поступила от охранника ТЦ. К моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушителей общественного порядка на месте не было.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.
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Распространение коронавирусаПроисшествияНижнекамскРеспублика Татарстан (Татарстан)Нижнекамский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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