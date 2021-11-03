https://ria.ru/20211103/syzran-1757652126.html

Замглавы Минздрава и самарский губернатор посетили медучреждения Сызрани

Замглавы Минздрава и самарский губернатор посетили медучреждения Сызрани - РИА Новости, 03.11.2021

Замглавы Минздрава и самарский губернатор посетили медучреждения Сызрани

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду посетили медучреждения Сызрани и оказали специалистам... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T21:43

2021-11-03T21:43

2021-11-03T21:43

распространение коронавируса

тольятти

самарская область

дмитрий азаров

владимир путин

здоровье - общество

россия

олег гриднев

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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду посетили медучреждения Сызрани и оказали специалистам методическую помощь по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19."В среду, 3 ноября, в Самарской области работает группа специалистов Минздрава РФ во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они посетили медицинские учреждения Сызрани и оказали специалистам методическую помощь по борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Гриднев проверил, как работает call-центр в Сызранской городской поликлинике, а также ознакомился с тем, как в медучреждении организована вакцинация от коронавируса и гриппа. На Сызранской станции скорой медицинской помощи замминистра и губернатор пообщались с диспетчерами и врачами.Также Азаров и Гриднев побывали в Сызранской городской больнице №2. Глава региона в том числе осмотрел новый инфекционный корпус на 100 пациентов, который планируют достроить до конца года. По данным пресс-службы, строительной бригадой допущено отставание от графика работ. Губернатор поручил главе города и главврачу учреждения в ежедневном режиме контролировать ход строительства и то, как наверстывается отставание."Заболеваемость в области высокая. Руководство региона восприняло это достаточно остро. Не случайно здесь, в Самарской области, приняты предупредительные меры еще до того, как были введены ограничения по всей стране… Уверен, что все ограничительные мероприятия, которые проводит Самарская область, плюс такая работа медицинской службы, дадут эффект", - цитирует Гриднева пресс-служба.Замминистра отметил также, что руководство Самарской области понимает проблемы и задачи, более того, акцентирует их для федерального министерства и идет на опережение, и все принятые сегодня в Самарской области меры крайне важны. По словам Гриднева, результаты работы специалистов Минздрава будут подведены после посещения Тольятти и Самары на совещании 4 ноября.Азаров, в свою очередь, поблагодарил Гриднева за профессиональные рекомендации, которые будут актуальными не только для медицинских учреждений Сызрани, но и для других городов региона.

https://ria.ru/20211103/covid-19-1757587850.html

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757431294.html

тольятти

самарская область

россия

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тольятти, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, здоровье - общество, россия, олег гриднев