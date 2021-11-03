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В Ивановской области за восемь месяцев вдвое увеличили производство сыра
В Ивановской области за восемь месяцев вдвое увеличили производство сыра - РИА Новости, 03.11.2021
В Ивановской области за восемь месяцев вдвое увеличили производство сыра
За 8 месяцев в Ивановской области произведено почти две тысячи тонн сыра, что в два раза больше, чем в январе-августе прошлого года, и объемы продолжают... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:36
2021-11-03T10:36
2021-11-03T10:36
ивановская область
экономика
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ИВАНОВО, 3 ноя – РИА Новости. За 8 месяцев в Ивановской области произведено почти две тысячи тонн сыра, что в два раза больше, чем в январе-августе прошлого года, и объемы продолжают увеличиваться, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."За счет ввода новых производственных линий предприятий "Пучежский сыродельный завод" и "Сырная долина" производство сыра в Ивановской области выросло в два раза по сравнению с прошлым годом", - рассказал собеседник агентства.Так, по его словам, новая производственная линия компании "Сырная долина" позволила выпускать 14 видов сыра и на 40% процентов увеличить выпуск продукции на предприятии.Как сообщил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, также в регионе выросло производство творога на 10%. На выпуске сыра в регионе специализируется ряд фермерских хозяйств, более 10 из них за последние три года получили поддержку в виде грантов и продолжают расширять свое производство. "Это как раз те натуральные качественные продукты, которые в первую очередь востребованы у населения", - привели в пресс-службе слова Черкесова.
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экономика
ИВАНОВО, 3 ноя – РИА Новости.
За 8 месяцев в Ивановской области
произведено почти две тысячи тонн сыра, что в два раза больше, чем в январе-августе прошлого года, и объемы продолжают увеличиваться, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"За счет ввода новых производственных линий предприятий "Пучежский сыродельный завод" и "Сырная долина" производство сыра в Ивановской области выросло в два раза по сравнению с прошлым годом", - рассказал собеседник агентства.
Так, по его словам, новая производственная линия компании "Сырная долина" позволила выпускать 14 видов сыра и на 40% процентов увеличить выпуск продукции на предприятии.
Как сообщил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, также в регионе выросло производство творога на 10%. На выпуске сыра в регионе специализируется ряд фермерских хозяйств, более 10 из них за последние три года получили поддержку в виде грантов и продолжают расширять свое производство. "Это как раз те натуральные качественные продукты, которые в первую очередь востребованы у населения", - привели в пресс-службе слова Черкесова.