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Дочь Сябитовой обвинила мать в дурновкусии
Дочь Сябитовой обвинила мать в дурновкусии - РИА Новости, 03.11.2021
Дочь Сябитовой обвинила мать в дурновкусии
Дочь Розы Сябитовой Ксения обвинила мать в дурновкусии. По словам девушки на программе "Модный приговор", народная сваха совсем не умеет наряжаться. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T22:24
2021-11-03T22:24
2021-11-03T22:24
шоубиз
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александр васильев (историк моды)
роза сябитова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дочь Розы Сябитовой Ксения обвинила мать в дурновкусии. По словам девушки на программе "Модный приговор", народная сваха совсем не умеет наряжаться.Роза не обиделась на критичный выпад в свой адрес.Александр Васильев поддержал Сябитову, отметив, что не видит в представленных в студии нарядах "ничего криминального".Ранее стилист Александр Рогов показал, как визуально увеличить маленькую грудь с помощью одежды.
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знаменитости, александр васильев (историк моды), роза сябитова, шоу-бизнес
Дочь Сябитовой обвинила мать в дурновкусии
Дочь Сябитовой обвинила мать в дурновкусии и привела на "Модный приговор"