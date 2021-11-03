https://ria.ru/20211103/suverenitet-1757504196.html
В ОП заявили о необходимости создания цифрового суверенитета России
В ОП заявили о необходимости создания цифрового суверенитета России - РИА Новости, 03.11.2021
В ОП заявили о необходимости создания цифрового суверенитета России
России предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:11
2021-11-03T11:11
2021-11-03T11:11
в мире
общественная палата рф
александр малькевич
россия
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МОСКВА. 3 ноя - РИА Новости. России предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."Моя любимая тема про цифровые угрозы, как раз то, что я говорил, - зависимость от иностранных… операционных систем. Мы даже на нашем форуме второй день видим эту зависимость, начиная от того, что первый день зависала техника на 20 минут, и как барахлит у меня сейчас микрофон", - сказал Малькевич на форуме "Сообщество".Он отметил, что "если какой-то дядя захочет дернуть рубильник", то погаснет и трансляция на форуме "Сообщество"."Трансляция, которая идёт через те площадки, которые нам не принадлежат, поэтому нам действительно предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета для каждой из наших стран", - добавил Малькевич.По информации пресс-службы ОП, форум "Сообщество" - это открытая площадка для диалога между чиновниками, предпринимателями, гражданскими активистами, представителями НКО и просто неравнодушными людьми. Его главная задача - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, общественная палата рф, александр малькевич, россия
В ОП заявили о необходимости создания цифрового суверенитета России
Член ОП Малькевич: России предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета
МОСКВА. 3 ноя - РИА Новости. России
предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
.
"Моя любимая тема про цифровые угрозы, как раз то, что я говорил, - зависимость от иностранных… операционных систем. Мы даже на нашем форуме второй день видим эту зависимость, начиная от того, что первый день зависала техника на 20 минут, и как барахлит у меня сейчас микрофон", - сказал Малькевич на форуме "Сообщество".
Он отметил, что "если какой-то дядя захочет дернуть рубильник", то погаснет и трансляция на форуме "Сообщество".
"Трансляция, которая идёт через те площадки, которые нам не принадлежат, поэтому нам действительно предстоит большая работа по созданию цифрового суверенитета для каждой из наших стран", - добавил Малькевич.
По информации пресс-службы ОП, форум "Сообщество" - это открытая площадка для диалога между чиновниками, предпринимателями, гражданскими активистами, представителями НКО и просто неравнодушными людьми. Его главная задача - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников.