https://ria.ru/20211103/sudan-1757494672.html
Премьер Судана согласился возглавить новое правительство, сообщили СМИ
Премьер Судана согласился возглавить новое правительство, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2021
Премьер Судана согласился возглавить новое правительство, сообщили СМИ
Отстраненный от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамдок согласился возглавить новое правительство страны, утверждает телеканал al-Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:30
2021-11-03T10:30
2021-11-03T10:39
в мире
судан
абдалла хамдок
ситуация в судане
абдель фаттах аль-бурхан
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КАИР, 3 ноя - РИА Новости. Отстраненный от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамдок согласился возглавить новое правительство страны, утверждает телеканал al-Arabiya со ссылкой на источники."Хамдок согласился вновь возглавить правительство", - сообщил канал.Кабмин будет состоять из независимых технократов, отмечают источники канала.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
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в мире, судан, абдалла хамдок, ситуация в судане, абдель фаттах аль-бурхан
10:30 03.11.2021 (обновлено: 10:39 03.11.2021)
Премьер Судана согласился возглавить новое правительство, сообщили СМИ
Al-Arabiya: премьер Судана Хамдок согласился возглавить новое правительство