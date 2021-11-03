https://ria.ru/20211103/sudan-1757494672.html

Премьер Судана согласился возглавить новое правительство, сообщили СМИ

Премьер Судана согласился возглавить новое правительство, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2021

Премьер Судана согласился возглавить новое правительство, сообщили СМИ

Отстраненный от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамдок согласился возглавить новое правительство страны, утверждает телеканал al-Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:30

2021-11-03T10:30

2021-11-03T10:39

в мире

судан

абдалла хамдок

ситуация в судане

абдель фаттах аль-бурхан

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КАИР, 3 ноя - РИА Новости. Отстраненный от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамдок согласился возглавить новое правительство страны, утверждает телеканал al-Arabiya со ссылкой на источники."Хамдок согласился вновь возглавить правительство", - сообщил канал.Кабмин будет состоять из независимых технократов, отмечают источники канала.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.

https://ria.ru/20211101/sudan-1757157797.html

судан

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в мире, судан, абдалла хамдок, ситуация в судане, абдель фаттах аль-бурхан