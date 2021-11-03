https://ria.ru/20211103/sud-1757561705.html

В Москве экс-милиционер пойдет под суд за помощь банде в убийствах

В Москве экс-милиционер пойдет под суд за помощь банде в убийствах - РИА Новости, 03.11.2021

В Москве экс-милиционер пойдет под суд за помощь банде в убийствах

Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:02

2021-11-03T15:02

2021-11-03T15:02

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступлений… убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, сопряженное с бандитизмом; участие в банде и в совершаемых ею нападениях, совершенное с использованием своего служебного положения; незаконная перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 1999 по 2006 год сотрудник милиции входил в банду и, используя свое служебное положение, предоставлял ее участникам информацию, помогал перевозить оружие, использованное впоследствии при совершении убийств в 2003-2006 годах.Также, считают следователи, в марте 2000 года обвиняемый участвовал в перевозке лиц, совершивших убийство председателя районного отделения потребительской кооперации Московской области, помогая им покинуть место укрытия после преступления.Причастность обвиняемого к совершению преступлений установлена в ходе следствия, он был задержан в августе 2019 года, уточняется в релизе."Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211014/banda-1754542990.html

https://ria.ru/20210825/peterburg-1747161200.html

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, московский городской суд