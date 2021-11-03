https://ria.ru/20211103/student-1757486431.html
Студенты Хабаровского края перейдут на дистанционное обучение
Студенты Хабаровского края перейдут на дистанционное обучение - РИА Новости, 03.11.2021
Студенты Хабаровского края перейдут на дистанционное обучение
Вузы Хабаровского края перейдут на дистанционное обучение до 6 декабря, заявил журналистам в среду зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T09:10
2021-11-03T09:10
2021-11-03T09:31
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 3 ноя - РИА Новости. Вузы Хабаровского края перейдут на дистанционное обучение до 6 декабря, заявил журналистам в среду зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов."Мы поняли, что во время "ковикул" все устремляются в торговые центры, туда, где развлекуха... В отношении студентов решение принято другое: вузам рекомендовано до 6 декабря находиться на дистанционном обучении. Всем руководителям вузов даны жесткие указания по организации процесса вакцинации студентов", - заявил Никонов на пресс-конференции.Он напомнил, что детские сады, школы и колледжи продолжат работу в очном режиме.С 4 по 12 ноября в регионе в связи с распространением коронавируса и низкими темпами вакцинации вводится локдаун. Так, будут закрыты крупные алкомаркеты, ТЦ непродовольственных товаров, развлекательные и культурные объекты. Предприятия косметических и бытовых услуг, а также общепит работают только на вынос и доставку.
https://ria.ru/20211102/covid-19-1757414995.html
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РИА Новости
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общество, хабаровский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:10 03.11.2021 (обновлено: 09:31 03.11.2021)
Студенты Хабаровского края перейдут на дистанционное обучение
Студенты Хабаровского края перейдут на дистанционное обучение до 6 декабря
ХАБАРОВСК, 3 ноя - РИА Новости.
Вузы Хабаровского края
перейдут на дистанционное обучение до 6 декабря, заявил журналистам в среду зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
"Мы поняли, что во время "ковикул" все устремляются в торговые центры, туда, где развлекуха... В отношении студентов решение принято другое: вузам рекомендовано до 6 декабря находиться на дистанционном обучении. Всем руководителям вузов даны жесткие указания по организации процесса вакцинации студентов", - заявил Никонов на пресс-конференции.
Он напомнил, что детские сады, школы и колледжи продолжат работу в очном режиме.
С 4 по 12 ноября в регионе в связи с распространением коронавируса и низкими темпами вакцинации вводится локдаун. Так, будут закрыты крупные алкомаркеты, ТЦ непродовольственных товаров, развлекательные и культурные объекты. Предприятия косметических и бытовых услуг, а также общепит работают только на вынос и доставку.