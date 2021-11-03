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В Твери в 2022 году построят дома для переселенцев из Морозовского городка
В Твери в 2022 году построят дома для переселенцев из Морозовского городка - РИА Новости, 03.11.2021
В Твери в 2022 году построят дома для переселенцев из Морозовского городка
В Твери в третьем квартале 2022 года будут сданы в строй дома для переселения жителей историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок", сообщает... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:23
2021-11-03T11:23
2021-11-03T11:24
тверская область
тверь
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Твери в третьем квартале 2022 года будут сданы в строй дома для переселения жителей историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Квартиры в новых домах смогут получить более 450 семей.Проект реновации "Морозовского городка" рассчитан на долгосрочную перспективу и, по мнению губернатора региона Игоря Рудени, является знаковым не только для города Твери, но и для всей Тверской области.Глава региона отмечал, что на первом этапе предусмотрено расселение граждан из аварийных зданий в современное комфортное жилье, на втором - благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры, восстановление застройки исторического места. Третий этап – создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья.Руденя выразил уверенность в том, что проект положит начало новому, современному, деловому подходу к восстановлению исторических памятников и знаковых мест, которым является и "Морозовский городок" в Твери.Строительство квартала ведется с применением современных технологий и требований. Все три десятиэтажных монолитных дома возводятся парралельно, что позволит максимально сократить сроки сдачи объектов.Всего в рамках проекта возводится 26,6 тысячи квадратных метров жилья. Проект разрабатывался индивидуально с учётом квартирографии людей, которые будут переезжать из Морозовского городка в новые квартиры.Рядом с кварталом расположатся детские сады и школы, остановки общественного транспорта, торговые центры и магазины, современный фитнес-центр и ледовый дворец.Реализация проекта по расселению и реновации "Морозовского городка", поддержанного государственной корпорацией ВЭБ.РФ и АО "ДОМ.РФ", началась в 2020 году. Запланировано создание на территории площадью около 13 гектаров новых благоустроенных пространств. В плане реновации – создание парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, общественных зданий: ресторанного кластера, гостиницы, коливинга с сохранением архитектуры уникальных зданий. Всего это порядка 25 объектов различной направленности.Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Появление городка связано с историей "Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий". Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозпостроек из красного кирпича, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211022/zavidovo-1755787048.html
https://ria.ru/20211028/infrastruktura-1756664836.html
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тверь, игорь руденя, жилье
ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости
. В Твери
в третьем квартале 2022 года будут сданы в строй дома для переселения жителей историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Квартиры в новых домах смогут получить более 450 семей.
Проект реновации "Морозовского городка" рассчитан на долгосрочную перспективу и, по мнению губернатора региона Игоря Рудени
, является знаковым не только для города Твери, но и для всей Тверской области.
Глава региона отмечал, что на первом этапе предусмотрено расселение граждан из аварийных зданий в современное комфортное жилье, на втором - благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры, восстановление застройки исторического места. Третий этап – создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья.
Руденя выразил уверенность в том, что проект положит начало новому, современному, деловому подходу к восстановлению исторических памятников и знаковых мест, которым является и "Морозовский городок" в Твери.
Строительство квартала ведется с применением современных технологий и требований. Все три десятиэтажных монолитных дома возводятся парралельно, что позволит максимально сократить сроки сдачи объектов.
Всего в рамках проекта возводится 26,6 тысячи квадратных метров жилья. Проект разрабатывался индивидуально с учётом квартирографии людей, которые будут переезжать из Морозовского городка в новые квартиры.
Рядом с кварталом расположатся детские сады и школы, остановки общественного транспорта, торговые центры и магазины, современный фитнес-центр и ледовый дворец.
Реализация проекта по расселению и реновации "Морозовского городка", поддержанного государственной корпорацией ВЭБ.РФ и АО "ДОМ.РФ
", началась в 2020 году. Запланировано создание на территории площадью около 13 гектаров новых благоустроенных пространств. В плане реновации – создание парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, общественных зданий: ресторанного кластера, гостиницы, коливинга с сохранением архитектуры уникальных зданий. Всего это порядка 25 объектов различной направленности.
Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Появление городка связано с историей "Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий". Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозпостроек из красного кирпича, отметили в пресс-службе.