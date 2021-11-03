https://ria.ru/20211103/stavropole-1757565752.html
На Ставрополье построят мотодром
На Ставрополье построят мотодром - РИА Новости, 03.11.2021
На Ставрополье построят мотодром
В городе Ипатово Ставропольского края будет построен мотодром, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:28
2021-11-03T15:28
2021-11-03T15:28
ставропольский край
ипатово
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СТАВРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. В городе Ипатово Ставропольского края будет построен мотодром, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры."Завершено проектирование нового спортивного объекта для тренировок и соревнований по мотоциклетному спорту. Мотодром планируется построить в городе Ипатово Ставропольского края в рамках государственной программы региона "Развитие физической культуры и спорта",- говорится в сообщении.Современный мотодром с мотобольным полем, стационарными крытыми трибунами на 4 тысячи посадочных мест, крытой сборно-разборной трибуной на тысячу мест, автомобильной стоянкой и административным зданием планируется начать возводить в 2022 году.Территория мотодрома будет иметь хорошее освещение и видеонаблюдение. Кроме того, на объекте построят трассу для шоссейно-кольцевой гонки и трассу мотокросса.Он добавил, что средства на проектирование и строительство объекта выделены из краевого бюджета.
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ипатово
СТАВРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. В городе Ипатово Ставропольского края будет построен мотодром, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры.
"Завершено проектирование нового спортивного объекта для тренировок и соревнований по мотоциклетному спорту. Мотодром планируется построить в городе Ипатово Ставропольского края в рамках государственной программы региона "Развитие физической культуры и спорта",- говорится в сообщении.
Современный мотодром с мотобольным полем, стационарными крытыми трибунами на 4 тысячи посадочных мест, крытой сборно-разборной трибуной на тысячу мест, автомобильной стоянкой и административным зданием планируется начать возводить в 2022 году.
Территория мотодрома будет иметь хорошее освещение и видеонаблюдение. Кроме того, на объекте построят трассу для шоссейно-кольцевой гонки и трассу мотокросса.
"Сейчас проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу для получения положительного заключения. После чего начнутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, которая сможет воплотить этот проект в жизнь",- сказал и.о. министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко.
Он добавил, что средства на проектирование и строительство объекта выделены из краевого бюджета.