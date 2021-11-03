https://ria.ru/20211103/srok-1757478140.html

Красноярке, убившей и "упаковавшей" сожителя в холодильник, дали 11 лет

Красноярке, убившей и "упаковавшей" сожителя в холодильник, дали 11 лет - РИА Новости, 03.11.2021

Красноярке, убившей и "упаковавшей" сожителя в холодильник, дали 11 лет

Суд в Красноярске приговорил местную жительницу к 11 годам лишения свободы за убийство сожителя, которого она расчленила и пыталась перевезти в гараж в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T06:11

2021-11-03T06:11

2021-11-03T06:11

происшествия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил местную жительницу к 11 годам лишения свободы за убийство сожителя, которого она расчленила и пыталась перевезти в гараж в холодильнике, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Следствие и суд установили, что в ночь на 8 марта подсудимая из ревности во время застолья нанесла своему сожителю смертельный удар ножом. Чтобы скрыть преступление, женщина расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила перевезти его в другой район города, где арендовала гараж. По пути грузчики поинтересовались у женщины содержимым холодильника, женщина призналась в преступлении.В ведомстве пояснили, что суд назначил подсудимой наказание в виде 11 лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20211021/ubiystvo-1755550675.html

красноярск

красноярский край

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2021

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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)