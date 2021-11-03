Красноярке, убившей и "упаковавшей" сожителя в холодильник, дали 11 лет
Суд в Красноярске дал 11 лет женщине, убившей и "упаковавшей" сожителя в холодильник
КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил местную жительницу к 11 годам лишения свободы за убийство сожителя, которого она расчленила и пыталась перевезти в гараж в холодильнике, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следствие и суд установили, что в ночь на 8 марта подсудимая из ревности во время застолья нанесла своему сожителю смертельный удар ножом. Чтобы скрыть преступление, женщина расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила перевезти его в другой район города, где арендовала гараж. По пути грузчики поинтересовались у женщины содержимым холодильника, женщина призналась в преступлении.
"Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 39-летней жительницы города Красноярска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что суд назначил подсудимой наказание в виде 11 лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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