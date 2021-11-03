https://ria.ru/20211103/sputnik-1757530991.html

Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли

Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 03.11.2021

Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли

Китай в среду успешно вывел на орбиту группу спутников "Яогань-32", предназначенных для дистанционного зондирования Земли, сообщает Китайское национальное... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:00

2021-11-03T13:00

2021-11-03T13:00

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Китай в среду успешно вывел на орбиту группу спутников "Яогань-32", предназначенных для дистанционного зондирования Земли, сообщает Китайское национальное космическое управление.Запуск был осуществлен ракетой "Чанчжэн-2С" с космодрома Цзюцюань в 15:43 (10:43 мск), отмечается в сообщении управления в социальной сети WeChat.По подсчетам РИА Новости, Китай 27 октября установил новый для страны рекорд по количеству космических пусков за год - 40. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году. Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.

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2021

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сша, китай, космос - риа наука, россия