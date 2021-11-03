Бритни Спирс обвинила мать в оформлении опеки
Бритни Спирс обвинила мать в решении отца оформить опекунство 13 лет назад
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБритни Спирс выступает на сцене спорткомплекса "Олимпийский
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что идея оформить над ней опеку принадлежала ее матери Линн, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на пост звезды в Instagram, который та успела удалить.
"Самое опасное животное в мире — это тихая улыбающаяся женщина. Отец стал моим опекуном 13 лет назад. Но чего люди не знают, так это того, что идею ему подала она. Никто не вернет мне эти годы. Она тайно разрушила мою жизнь", – написала звезда.
Спирс была под опекой отца Джеймса с 2008 года. Американский суд постановил отстранить его и назначить временную замену. Вместо отца контролировать имущество артистки будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом.
Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери. Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки.
"Ты прекрасно знаешь, что натворила. Отец недостаточно умен, чтобы даже подумать об опекунстве", – заключила Бритни.
Ранее Линн выступала в поддержку дочери и заявляла, что Джеймс не в состоянии поставить интересы Бритни выше своих. Отец Спирс предъявил аналогичные претензии к матери звезды.