https://ria.ru/20211103/spirs-1757553665.html

Бритни Спирс обвинила мать в оформлении опеки

Бритни Спирс обвинила мать в оформлении опеки - РИА Новости, 03.11.2021

Бритни Спирс обвинила мать в оформлении опеки

Американская певица Бритни Спирс заявила, что идея оформить над ней опеку принадлежала ее матери Линн, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на пост звезды в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:51

2021-11-03T14:51

2021-11-03T14:51

шоубиз

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бритни спирс

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что идея оформить над ней опеку принадлежала ее матери Линн, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на пост звезды в Instagram, который та успела удалить.Спирс была под опекой отца Джеймса с 2008 года. Американский суд постановил отстранить его и назначить временную замену. Вместо отца контролировать имущество артистки будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери. Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки.Ранее Линн выступала в поддержку дочери и заявляла, что Джеймс не в состоянии поставить интересы Бритни выше своих. Отец Спирс предъявил аналогичные претензии к матери звезды.

https://ria.ru/20211001/spears-1752653809.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, бритни спирс, шоу-бизнес