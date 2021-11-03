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В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане"
В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане" - РИА Новости, 03.11.2021
В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане"
Украинским генералам следует брать пример с американских коллег, трезво оценивающих военную мощь России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:07
2021-11-03T16:19
в мире
сша
севастополь
госдума рф
вооруженные силы украины
дмитрий белик
игорь романенко
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украинским генералам следует брать пример с американских коллег, трезво оценивающих военную мощь России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина устроит России "кровавую баню" в случае начала военного конфликта."С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого "геройства", — сказал Белик.По его словам, Романенко — "вроде профессионал, но говорит, как мелкотравчатый киевский политик, у которого в голове только пыль и антироссийские лозунги"."Эксперты армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о российской армии, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ", — заметил депутат.По его словам, подобное заявление ставит Романенко в один ряд с "полком хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию".
https://ria.ru/20211102/klimkin-1757459275.html
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в мире, сша, севастополь, госдума рф, вооруженные силы украины, дмитрий белик, игорь романенко, россия
10:07 03.11.2021 (обновлено: 16:19 03.11.2021)
 
В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане"

Депутат Госдумы Белик ответил на угрозы экс-замглавы ВСУ Романенко о "кровавой бане"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украинским генералам следует брать пример с американских коллег, трезво оценивающих военную мощь России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина устроит России "кровавую баню" в случае начала военного конфликта.
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"С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого "геройства", — сказал Белик.
По его словам, Романенко — "вроде профессионал, но говорит, как мелкотравчатый киевский политик, у которого в голове только пыль и антироссийские лозунги".
"Эксперты армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о российской армии, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ", — заметил депутат.
По его словам, подобное заявление ставит Романенко в один ряд с "полком хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию".
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