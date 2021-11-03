https://ria.ru/20211103/sovet-1757491821.html

В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане"

В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане" - РИА Новости, 03.11.2021

В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане"

Украинским генералам следует брать пример с американских коллег, трезво оценивающих военную мощь России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:07

2021-11-03T10:07

2021-11-03T16:19

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вооруженные силы украины

дмитрий белик

игорь романенко

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украинским генералам следует брать пример с американских коллег, трезво оценивающих военную мощь России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина устроит России "кровавую баню" в случае начала военного конфликта."С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого "геройства", — сказал Белик.По его словам, Романенко — "вроде профессионал, но говорит, как мелкотравчатый киевский политик, у которого в голове только пыль и антироссийские лозунги"."Эксперты армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о российской армии, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ", — заметил депутат.По его словам, подобное заявление ставит Романенко в один ряд с "полком хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию".

https://ria.ru/20211102/klimkin-1757459275.html

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html

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в мире, сша, севастополь, госдума рф, вооруженные силы украины, дмитрий белик, игорь романенко, россия