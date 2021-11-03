https://ria.ru/20211103/sovet-1757491821.html
В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане"
В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане" - РИА Новости, 03.11.2021
В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане"
Украинским генералам следует брать пример с американских коллег, трезво оценивающих военную мощь России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:07
2021-11-03T10:07
2021-11-03T16:19
в мире
сша
севастополь
госдума рф
вооруженные силы украины
дмитрий белик
игорь романенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украинским генералам следует брать пример с американских коллег, трезво оценивающих военную мощь России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина устроит России "кровавую баню" в случае начала военного конфликта."С 2014 года нам чего только не наобещали: и тотальное уничтожение, и парады в Севастополе. Уже нафталином несет от этого "геройства", — сказал Белик.По его словам, Романенко — "вроде профессионал, но говорит, как мелкотравчатый киевский политик, у которого в голове только пыль и антироссийские лозунги"."Эксперты армии США, которая по возможностям не имеет себе равных в мире, гораздо более высокого мнения о российской армии, чем бывший замначальника Генштаба ВСУ", — заметил депутат.По его словам, подобное заявление ставит Романенко в один ряд с "полком хвастунов, которые только на словах уже победили и поделили Россию".
https://ria.ru/20211102/klimkin-1757459275.html
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757440794.html
сша
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, севастополь, госдума рф, вооруженные силы украины, дмитрий белик, игорь романенко, россия
10:07 03.11.2021 (обновлено: 16:19 03.11.2021)
В Госдуме дали совет украинскому генералу после его слов о "кровавой бане"
Депутат Госдумы Белик ответил на угрозы экс-замглавы ВСУ Романенко о "кровавой бане"