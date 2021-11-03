https://ria.ru/20211103/sotrudnichestvo-1757559986.html
Sputnik и Brasil247 обсудили сотрудничество между Бразилией и Россией
Sputnik и Brasil247 обсудили сотрудничество между Бразилией и Россией - РИА Новости, 03.11.2021
Sputnik и Brasil247 обсудили сотрудничество между Бразилией и Россией
Россия и Бразилия остаются важнейшими стратегическими партнерами и намерены активно развивать партнерство по всем возможным направлениям, а коронакризис... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:56
2021-11-03T14:56
2021-11-03T14:56
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия и Бразилия остаются важнейшими стратегическими партнерами и намерены активно развивать партнерство по всем возможным направлениям, а коронакризис превратился в мощный импульс для нового витка сотрудничества. К такому выводу пришли эксперты в области российско-бразильских отношений, принявшие во вторник участие в онлайн-мероприятии, организованном Международным информационным агентством и радио Sputnik и интернет-порталом Brasil247.Онлайн-дискуссия была посвящена взаимодействию между государствами по целому ряду треков в период пандемии. От агентства Sputnik с приветственным словом выступил руководитель представительства в Бразилии Никита Алентьев, Brasil247 представил главный редактор Леонардо Аттуш. В конференции также приняли участие российские эксперты: Председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованиям БРИКС, научный руководитель института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов; заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, главный научный сотрудник института Латинской Америки РАН Людмила Окунева и кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Алина Щербакова.Из Бразилии к обсуждению присоединились: экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Селсу Аморим и бывший вице-президент банка развития БРИКС, бывший исполнительный директор МВФ Пауло Ногейра. Модератором дискуссии выступила ведущий специалист Дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Бычкова.Участники обсудили необходимость развития мультиполярного мира, возможные треки развития отношений в рамках БРИКС, перспективы взаимодействия в Африке, дальнейшее расширение партнерских связей в области бизнеса, сельского хозяйства, культуры и торговли, а также оценили шансы левого поворота в Бразилии после президентских выборов и их возможное влияние на российско-бразильские отношения.Леонардо Аттуш поблагодарил Sputnik за возможность проведения экспертного диалога между специалистами по российско-бразильским отношениям и отметил, что "такая конференция в очередной раз доказывает наличие теплых дружеских связей между Россией и Бразилией, которые играют огромную роль в построении справедливого мультиполярного мира", а также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Sputnik и Brasil247.Людмила Окунева подчеркнула, что у России и Бразилии огромное пространство для укрепления взаимодействия, среди них "работа межправительственной комиссии по торговому и научно-техническому сотрудничеству, сельское хозяйство, наука и технологии, освоение космоса, предпринимательство, образование, высокие технологии инновации в области медицины, военно-техническая сфера и культура".С ней согласился и Селсу Аморим, добавив, что новой площадкой для взаимодействия между Россией и Бразилией может стать Совет Безопасности ООН, чьим непостоянным членом станет Бразилия в 2022-2023 году и добавил, что "Бразилия будет способствовать нормализации и гармонизации жизни во всех областях. В прошлом мы уже вносили существенный вклад в развитие международных отношений и уверены, что мы и дальше сможем продуктивно работать вместе".В ходе мероприятия было перечислено много направлений, где между Россией и Бразилией ведется активный диалог, но Алина Щербакова заострила внимание на межвузовском сотрудничестве, а именно "сетевом университете БРИКС - проекте постоянно обсуждаемом в высоких кругах и прекрасно функционирующем на двусторонней основе, но не получающем достаточной финансовой поддержки со стороны государств. Подготовка студентов, которые разбираются в особенностях всех 5 стран БРИКС - это уникальный опыт, который позволил бы в дальнейшем чувствовать опору в виде будущих поколений, которые выросли в рамках БРИКС как единой организации".Подвел итоги Владимир Давыдов: "и Бразилия, и Россия обречены на сотрудничество в качестве ответственных глобальных игроков, от них зависит глобальный политический климат. Важно добиться того, чтобы политическая конъюнктура и политические предрассудки оставались в стороне, мы должны научиться сотрудничать со странами и народами, а не правительствами, Россия и Бразилия должны дать пример миру в том, что сотрудничество не зависит от политических предубеждений".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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новости агентства, москва, высшая школа экономики (вшэ), мгимо, sputnik, владимир давыдов, миа "россия сегодня", россия
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия
и Бразилия
остаются важнейшими стратегическими партнерами и намерены активно развивать партнерство по всем возможным направлениям, а коронакризис превратился в мощный импульс для нового витка сотрудничества. К такому выводу пришли эксперты в области российско-бразильских отношений, принявшие во вторник участие в онлайн-мероприятии, организованном Международным информационным агентством и радио Sputnik и интернет-порталом Brasil247.
Онлайн-дискуссия была посвящена взаимодействию между государствами по целому ряду треков в период пандемии. От агентства Sputnik с приветственным словом выступил руководитель представительства в Бразилии Никита Алентьев, Brasil247 представил главный редактор Леонардо Аттуш. В конференции также приняли участие российские эксперты: Председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованиям БРИКС
, научный руководитель института Латинской Америки РАН
, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов
; заведующая кафедрой истории и политики стран Европы
и Америки МГИМО
МИД России, главный научный сотрудник института Латинской Америки РАН Людмила Окунева и кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ
Алина Щербакова.
Из Бразилии к обсуждению присоединились: экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Селсу Аморим и бывший вице-президент банка развития БРИКС, бывший исполнительный директор МВФ
Пауло Ногейра. Модератором дискуссии выступила ведущий специалист Дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Бычкова.
Участники обсудили необходимость развития мультиполярного мира, возможные треки развития отношений в рамках БРИКС, перспективы взаимодействия в Африке
, дальнейшее расширение партнерских связей в области бизнеса, сельского хозяйства, культуры и торговли, а также оценили шансы левого поворота в Бразилии после президентских выборов и их возможное влияние на российско-бразильские отношения.
Леонардо Аттуш поблагодарил Sputnik за возможность проведения экспертного диалога между специалистами по российско-бразильским отношениям и отметил, что "такая конференция в очередной раз доказывает наличие теплых дружеских связей между Россией и Бразилией, которые играют огромную роль в построении справедливого мультиполярного мира", а также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Sputnik и Brasil247.
"Это первый из серии видеомостов Россия-Бразилия, и он с успехом положил начало диалогу и сотрудничеству между нашими близкими по духу, но далёкими по расстоянию странами. Sputnik Brasil выступил в роли платформы, где можно свободно выразить абсолютно противоположные точки зрения. Это отличный задел на будущее, которое, по нашему мнению, должно быть мультиполярным,- добавил Никита Алентьев. - Хотелось бы отдельно поблагодарить нашего партнера Brasil247 за содействие в организации такого важного мероприятия".
Людмила Окунева подчеркнула, что у России и Бразилии огромное пространство для укрепления взаимодействия, среди них "работа межправительственной комиссии по торговому и научно-техническому сотрудничеству, сельское хозяйство, наука и технологии, освоение космоса, предпринимательство, образование, высокие технологии инновации в области медицины, военно-техническая сфера и культура".
С ней согласился и Селсу Аморим, добавив, что новой площадкой для взаимодействия между Россией и Бразилией может стать Совет Безопасности ООН
, чьим непостоянным членом станет Бразилия в 2022-2023 году и добавил, что "Бразилия будет способствовать нормализации и гармонизации жизни во всех областях. В прошлом мы уже вносили существенный вклад в развитие международных отношений и уверены, что мы и дальше сможем продуктивно работать вместе".
В ходе мероприятия было перечислено много направлений, где между Россией и Бразилией ведется активный диалог, но Алина Щербакова заострила внимание на межвузовском сотрудничестве, а именно "сетевом университете БРИКС - проекте постоянно обсуждаемом в высоких кругах и прекрасно функционирующем на двусторонней основе, но не получающем достаточной финансовой поддержки со стороны государств. Подготовка студентов, которые разбираются в особенностях всех 5 стран БРИКС - это уникальный опыт, который позволил бы в дальнейшем чувствовать опору в виде будущих поколений, которые выросли в рамках БРИКС как единой организации".
"В мультиполярном мире партнерство между Бразилией и Россией будет играть более важную роль из-за появления новых тем и вопросов, чье решение превосходит масштабы одной страны, а вместе мы бы смогли их решить более эффективно", - заметил Пауло Ногейра. - "Бразилия также очень заинтересована в познании русской культуры, несмотря на лингвистический барьер".
Подвел итоги Владимир Давыдов: "и Бразилия, и Россия обречены на сотрудничество в качестве ответственных глобальных игроков, от них зависит глобальный политический климат. Важно добиться того, чтобы политическая конъюнктура и политические предрассудки оставались в стороне, мы должны научиться сотрудничать со странами и народами, а не правительствами, Россия и Бразилия должны дать пример миру в том, что сотрудничество не зависит от политических предубеждений".
Sputnik
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