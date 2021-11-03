https://ria.ru/20211103/sotrudnichestvo-1757559986.html

Sputnik и Brasil247 обсудили сотрудничество между Бразилией и Россией

Sputnik и Brasil247 обсудили сотрудничество между Бразилией и Россией - РИА Новости, 03.11.2021

Sputnik и Brasil247 обсудили сотрудничество между Бразилией и Россией

Россия и Бразилия остаются важнейшими стратегическими партнерами и намерены активно развивать партнерство по всем возможным направлениям, а коронакризис... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:56

2021-11-03T14:56

2021-11-03T14:56

новости агентства

москва

высшая школа экономики (вшэ)

мгимо

sputnik

владимир давыдов

миа "россия сегодня"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757559033_66:399:2858:1970_1920x0_80_0_0_6e6f6217165d935c7c7be0d674eca83b.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия и Бразилия остаются важнейшими стратегическими партнерами и намерены активно развивать партнерство по всем возможным направлениям, а коронакризис превратился в мощный импульс для нового витка сотрудничества. К такому выводу пришли эксперты в области российско-бразильских отношений, принявшие во вторник участие в онлайн-мероприятии, организованном Международным информационным агентством и радио Sputnik и интернет-порталом Brasil247.Онлайн-дискуссия была посвящена взаимодействию между государствами по целому ряду треков в период пандемии. От агентства Sputnik с приветственным словом выступил руководитель представительства в Бразилии Никита Алентьев, Brasil247 представил главный редактор Леонардо Аттуш. В конференции также приняли участие российские эксперты: Председатель Президиума Научного совета Национального комитета по исследованиям БРИКС, научный руководитель института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов; заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, главный научный сотрудник института Латинской Америки РАН Людмила Окунева и кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Алина Щербакова.Из Бразилии к обсуждению присоединились: экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Селсу Аморим и бывший вице-президент банка развития БРИКС, бывший исполнительный директор МВФ Пауло Ногейра. Модератором дискуссии выступила ведущий специалист Дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Бычкова.Участники обсудили необходимость развития мультиполярного мира, возможные треки развития отношений в рамках БРИКС, перспективы взаимодействия в Африке, дальнейшее расширение партнерских связей в области бизнеса, сельского хозяйства, культуры и торговли, а также оценили шансы левого поворота в Бразилии после президентских выборов и их возможное влияние на российско-бразильские отношения.Леонардо Аттуш поблагодарил Sputnik за возможность проведения экспертного диалога между специалистами по российско-бразильским отношениям и отметил, что "такая конференция в очередной раз доказывает наличие теплых дружеских связей между Россией и Бразилией, которые играют огромную роль в построении справедливого мультиполярного мира", а также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Sputnik и Brasil247.Людмила Окунева подчеркнула, что у России и Бразилии огромное пространство для укрепления взаимодействия, среди них "работа межправительственной комиссии по торговому и научно-техническому сотрудничеству, сельское хозяйство, наука и технологии, освоение космоса, предпринимательство, образование, высокие технологии инновации в области медицины, военно-техническая сфера и культура".С ней согласился и Селсу Аморим, добавив, что новой площадкой для взаимодействия между Россией и Бразилией может стать Совет Безопасности ООН, чьим непостоянным членом станет Бразилия в 2022-2023 году и добавил, что "Бразилия будет способствовать нормализации и гармонизации жизни во всех областях. В прошлом мы уже вносили существенный вклад в развитие международных отношений и уверены, что мы и дальше сможем продуктивно работать вместе".В ходе мероприятия было перечислено много направлений, где между Россией и Бразилией ведется активный диалог, но Алина Щербакова заострила внимание на межвузовском сотрудничестве, а именно "сетевом университете БРИКС - проекте постоянно обсуждаемом в высоких кругах и прекрасно функционирующем на двусторонней основе, но не получающем достаточной финансовой поддержки со стороны государств. Подготовка студентов, которые разбираются в особенностях всех 5 стран БРИКС - это уникальный опыт, который позволил бы в дальнейшем чувствовать опору в виде будущих поколений, которые выросли в рамках БРИКС как единой организации".Подвел итоги Владимир Давыдов: "и Бразилия, и Россия обречены на сотрудничество в качестве ответственных глобальных игроков, от них зависит глобальный политический климат. Важно добиться того, чтобы политическая конъюнктура и политические предрассудки оставались в стороне, мы должны научиться сотрудничать со странами и народами, а не правительствами, Россия и Бразилия должны дать пример миру в том, что сотрудничество не зависит от политических предубеждений".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20211026/proekt-1756356137.html

https://ria.ru/20211024/interfer-1755936311.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости агентства, москва, высшая школа экономики (вшэ), мгимо, sputnik, владимир давыдов, миа "россия сегодня", россия