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Стало известно, когда выйдет сериал об аферистке Анне Сорокиной
Стало известно, когда выйдет сериал об аферистке Анне Сорокиной - РИА Новости, 03.11.2021
Стало известно, когда выйдет сериал об аферистке Анне Сорокиной
Сериал "Изобретая Анну" (Inventing Anna) выйдет на Netflix в феврале 2022 года, сообщает Variety. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:33
2021-11-03T12:33
2021-11-03T12:33
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сериал "Изобретая Анну" (Inventing Anna) выйдет на Netflix в феврале 2022 года, сообщает Variety. Проект создан Шондой Раймс, продюсером "Бриджертонов".В основе сценария статья Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". В ней рассказывается о немецкой аферистке русского происхождения Анне Сорокиной. Девушка родилась в подмосковном Домодедово. Потом ее семья перебралась в Германию. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк. Ее отец был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В Штатах Сорокина выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Она придумала эту личность, подделывала чеки, жила в роскошных отелях и носила одежду люксовых брендов. Ей удавалось обманывать кредиторов и новых знакомых в течении нескольких лет. Но афера была раскрыта, и в июле 2017 мошенницу арестовали. Анна вышла из тюрьмы в феврале 2021. В сериале Шонды Раймс Сорокину сыграет Джулия Гарнер. Зрителям она известна по ролям в проектах "Озарк", "Американцы" и "Маньяк".
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
Стало известно, когда выйдет сериал об аферистке Анне Сорокиной
Сериал "Изобретая Анну" выйдет в феврале 2022 года
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Сериал "Изобретая Анну" (Inventing Anna) выйдет на Netflix в феврале 2022 года, сообщает
Variety.
Проект создан Шондой Раймс, продюсером "Бриджертонов".
В основе сценария статья Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". В ней рассказывается о немецкой аферистке русского происхождения Анне Сорокиной.
Девушка родилась в подмосковном Домодедово. Потом ее семья перебралась в Германию. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк. Ее отец был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В Штатах Сорокина выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Она придумала эту личность, подделывала чеки, жила в роскошных отелях и носила одежду люксовых брендов. Ей удавалось обманывать кредиторов и новых знакомых в течении нескольких лет. Но афера была раскрыта, и в июле 2017 мошенницу арестовали. Анна вышла из тюрьмы в феврале 2021.
В сериале Шонды Раймс Сорокину сыграет Джулия Гарнер. Зрителям она известна по ролям в проектах "Озарк", "Американцы" и "Маньяк".