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Собчак удивила фанатов смешной шапкой-шлемом с длинными "ушами"
Собчак удивила фанатов смешной шапкой-шлемом с длинными "ушами" - РИА Новости, 03.11.2021
Собчак удивила фанатов смешной шапкой-шлемом с длинными "ушами"
Ксения Собчак показала в Instagram фото в необычном образе. "Домашний" меланжевый костюм из пиджака-оверсайз, штанов-джоггеров и кроссовок она дополнила... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:35
2021-11-03T13:35
2021-11-03T13:35
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак показала в Instagram фото в необычном образе. "Домашний" меланжевый костюм из пиджака-оверсайз, штанов-джоггеров и кроссовок она дополнила оригинальным аксессуаром – шапкой с длинными "ушами".Поклонники не смогли определиться, на что больше похожа шапка – то ли на вещь из детства, то ли на средневековый шлем.Собчак сообщила, что не хочет "сидеть на карантине" из-за несознательных граждан, которые не торопятся делать прививку от коронавируса. Поэтому звезда решила улететь туда, где "карантина решительно нет".Ранее Ксения призналась, что зарабатывает более четырех миллионов долларов в год.
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знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес
Собчак удивила фанатов смешной шапкой-шлемом с длинными "ушами"
Собчак удивила поклонников необычной шапкой-шлемом с длинными "ушами" на прогулке в Риме