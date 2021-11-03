https://ria.ru/20211103/sobchak-1757537410.html

Собчак удивила фанатов смешной шапкой-шлемом с длинными "ушами"

Собчак удивила фанатов смешной шапкой-шлемом с длинными "ушами" - РИА Новости, 03.11.2021

Собчак удивила фанатов смешной шапкой-шлемом с длинными "ушами"

Ксения Собчак показала в Instagram фото в необычном образе. "Домашний" меланжевый костюм из пиджака-оверсайз, штанов-джоггеров и кроссовок она дополнила... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:35

2021-11-03T13:35

2021-11-03T13:35

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак показала в Instagram фото в необычном образе. "Домашний" меланжевый костюм из пиджака-оверсайз, штанов-джоггеров и кроссовок она дополнила оригинальным аксессуаром – шапкой с длинными "ушами".Поклонники не смогли определиться, на что больше похожа шапка – то ли на вещь из детства, то ли на средневековый шлем.Собчак сообщила, что не хочет "сидеть на карантине" из-за несознательных граждан, которые не торопятся делать прививку от коронавируса. Поэтому звезда решила улететь туда, где "карантина решительно нет".Ранее Ксения призналась, что зарабатывает более четырех миллионов долларов в год.

https://ria.ru/20211023/borodina-1755843858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес