https://ria.ru/20211103/skorost-1757628719.html

Новый скоростной режим в центре Москвы начнет действовать с четверга

Новый скоростной режим в центре Москвы начнет действовать с четверга - РИА Новости, 03.11.2021

Новый скоростной режим в центре Москвы начнет действовать с четверга

Новый скоростной режим на нескольких улицах в центре Москвы начнет действовать с 4 ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:03

2021-11-03T19:03

2021-11-03T19:05

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

авто

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новый скоростной режим на нескольких улицах в центре Москвы начнет действовать с 4 ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.Ранее в Telegram-канале департамента сообщалось, что максимально разрешенная скорость 30 км/ч будет действовать на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках."Ограничения вводятся с завтрашнего дня", - уточнили в ведомстве.Также отмечается, что если для магистралей с шестью полосами скорость 60 км/ч - это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре - просто опасно.

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москва

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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, авто