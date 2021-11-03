https://ria.ru/20211103/skorost-1757628719.html
Новый скоростной режим в центре Москвы начнет действовать с четверга
Новый скоростной режим в центре Москвы начнет действовать с четверга - РИА Новости, 03.11.2021
Новый скоростной режим в центре Москвы начнет действовать с четверга
Новый скоростной режим на нескольких улицах в центре Москвы начнет действовать с 4 ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:03
2021-11-03T19:03
2021-11-03T19:05
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
авто
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новый скоростной режим на нескольких улицах в центре Москвы начнет действовать с 4 ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.Ранее в Telegram-канале департамента сообщалось, что максимально разрешенная скорость 30 км/ч будет действовать на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках."Ограничения вводятся с завтрашнего дня", - уточнили в ведомстве.Также отмечается, что если для магистралей с шестью полосами скорость 60 км/ч - это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре - просто опасно.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, авто
19:03 03.11.2021 (обновлено: 19:05 03.11.2021)
Новый скоростной режим в центре Москвы начнет действовать с четверга
Новый скоростной режим на нескольких улицах в центре Москвы начнет действовать с 4 ноября