https://ria.ru/20211103/skorost-1757599365.html

Автоэксперт прокомментировал идею снижения скорости в центре Москвы

Автоэксперт прокомментировал идею снижения скорости в центре Москвы - РИА Новости, 03.11.2021

Автоэксперт прокомментировал идею снижения скорости в центре Москвы

Снижение разрешенной скорости в центре Москвы может увеличить пропускную способность дорог и позволит избежать пробок, считает глава Всероссийского общества... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:19

2021-11-03T17:19

2021-11-03T19:01

общество

париж

лондон

авто

автомобилисты

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Снижение разрешенной скорости в центре Москвы может увеличить пропускную способность дорог и позволит избежать пробок, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее сообщалось, что на ряде улиц в центре Москвы установили новое ограничение по максимальной скорости передвижения на авто - 30 км/ч, в том числе на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской, Варварке и прилегающих к ним переулках."Нужно понимать, что на данный момент в России нештрафуемый порог - 20 км/ч. То есть формально для штрафа нужно, чтобы он ехал больше 50 км/ч... Власти, понимая, что существует вот этот порог в законодательстве, ограничивают реальную скорость передвижения", - сказал Солдунов РИА Новости.По его мнению, для данных улиц такая максимальная скорость - подходящая. Причем идея не новая, она используется во многих регионах страны."Из хорошего: любой знак, который выделяется, то есть водителю непривычно видеть знак 40 км/ч, 30 км/ч, он вызывает дополнительное внимание водителя, автомобилист становится более осмотрительным", - также подчеркнул он.Кроме того, автоэксперт отметил и другой интересный момент: есть мировой опыт, показывающий, что снижение скорости в центрах городов увеличивает пропускную способность на данных участках."Если мы говорим про шоссе, то чем больше скорость, тем больше машин успевает проехать. Если про улицу в центре города, то часто бывает наоборот: ниже скорость - больше пропускная способность. Потому что человеку не нужно оттормаживаться, он заранее прогнозирует скорость, видит другие машины, и процесс проезда перекрестков идет быстрее", - объяснил Солдунов. Такой опыт имеется, например, в Париже и Лондоне, добавил он.

https://ria.ru/20211101/avto-1757221900.html

https://ria.ru/20211101/shtraf-1757184388.html

париж

лондон

россия

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общество, париж, лондон, авто, автомобилисты, россия