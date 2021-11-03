https://ria.ru/20211103/skorost-1757599365.html
Автоэксперт прокомментировал идею снижения скорости в центре Москвы
Автоэксперт прокомментировал идею снижения скорости в центре Москвы - РИА Новости, 03.11.2021
Автоэксперт прокомментировал идею снижения скорости в центре Москвы
Снижение разрешенной скорости в центре Москвы может увеличить пропускную способность дорог и позволит избежать пробок, считает глава Всероссийского общества... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:19
2021-11-03T17:19
2021-11-03T19:01
общество
париж
лондон
авто
автомобилисты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154881/85/1548818547_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_66ea1257b2dfadc76759cc3401348193.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Снижение разрешенной скорости в центре Москвы может увеличить пропускную способность дорог и позволит избежать пробок, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее сообщалось, что на ряде улиц в центре Москвы установили новое ограничение по максимальной скорости передвижения на авто - 30 км/ч, в том числе на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской, Варварке и прилегающих к ним переулках."Нужно понимать, что на данный момент в России нештрафуемый порог - 20 км/ч. То есть формально для штрафа нужно, чтобы он ехал больше 50 км/ч... Власти, понимая, что существует вот этот порог в законодательстве, ограничивают реальную скорость передвижения", - сказал Солдунов РИА Новости.По его мнению, для данных улиц такая максимальная скорость - подходящая. Причем идея не новая, она используется во многих регионах страны."Из хорошего: любой знак, который выделяется, то есть водителю непривычно видеть знак 40 км/ч, 30 км/ч, он вызывает дополнительное внимание водителя, автомобилист становится более осмотрительным", - также подчеркнул он.Кроме того, автоэксперт отметил и другой интересный момент: есть мировой опыт, показывающий, что снижение скорости в центрах городов увеличивает пропускную способность на данных участках."Если мы говорим про шоссе, то чем больше скорость, тем больше машин успевает проехать. Если про улицу в центре города, то часто бывает наоборот: ниже скорость - больше пропускная способность. Потому что человеку не нужно оттормаживаться, он заранее прогнозирует скорость, видит другие машины, и процесс проезда перекрестков идет быстрее", - объяснил Солдунов. Такой опыт имеется, например, в Париже и Лондоне, добавил он.
https://ria.ru/20211101/avto-1757221900.html
https://ria.ru/20211101/shtraf-1757184388.html
париж
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154881/85/1548818547_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_ac0d4bfd04587cedd365c3ea489f3c0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, париж, лондон, авто, автомобилисты, россия
17:19 03.11.2021 (обновлено: 19:01 03.11.2021)
Автоэксперт прокомментировал идею снижения скорости в центре Москвы
Автоэксперт Солдунов считает, что снижение скорости в центре Москвы уменьшит число пробок
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Снижение разрешенной скорости в центре Москвы
может увеличить пропускную способность дорог и позволит избежать пробок, считает глава Всероссийского общества автомобилистов
Валерий Солдунов.
Ранее сообщалось, что на ряде улиц в центре Москвы установили новое ограничение по максимальной скорости передвижения на авто - 30 км/ч, в том числе на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской, Варварке и прилегающих к ним переулках.
"Нужно понимать, что на данный момент в России
нештрафуемый порог - 20 км/ч. То есть формально для штрафа нужно, чтобы он ехал больше 50 км/ч... Власти, понимая, что существует вот этот порог в законодательстве, ограничивают реальную скорость передвижения", - сказал Солдунов РИА Новости.
По его мнению, для данных улиц такая максимальная скорость - подходящая. Причем идея не новая, она используется во многих регионах страны.
"Из хорошего: любой знак, который выделяется, то есть водителю непривычно видеть знак 40 км/ч, 30 км/ч, он вызывает дополнительное внимание водителя, автомобилист становится более осмотрительным", - также подчеркнул он.
Кроме того, автоэксперт отметил и другой интересный момент: есть мировой опыт, показывающий, что снижение скорости в центрах городов увеличивает пропускную способность на данных участках.
"Если мы говорим про шоссе, то чем больше скорость, тем больше машин успевает проехать. Если про улицу в центре города, то часто бывает наоборот: ниже скорость - больше пропускная способность. Потому что человеку не нужно оттормаживаться, он заранее прогнозирует скорость, видит другие машины, и процесс проезда перекрестков идет быстрее", - объяснил Солдунов. Такой опыт имеется, например, в Париже
и Лондоне
, добавил он.