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Пойманного в Астрахани члена банды Басаева поместили в СИЗО

Пойманного в Астрахани члена банды Басаева поместили в СИЗО - РИА Новости, 03.11.2021

Пойманного в Астрахани члена банды Басаева поместили в СИЗО

Магомеда Алханова, члена банды Шамиля Басаева, которого задержали спустя неделю после побега из психбольницы в Астрахани, поместили в СИЗО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:40

2021-11-03T09:40

2021-11-03T11:59

происшествия

астрахань

северо-кавказский федеральный округ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Магомеда Алханова, члена банды Шамиля Басаева, которого задержали спустя неделю после побега из психбольницы в Астрахани, поместили в СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Алханова поместили в СИЗО", — сказал собеседник.Он 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнял, что Алханов уже отсидел за бандитизм десять лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Басаева. Его задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.После побега боевика объявили в федеральный розыск. Накануне преступника задержали в кафе в Трусовском районе областного центра. Посетители заведения заметили неизвестного, внешне похожего на разыскиваемого, и обратились к силовикам. Операцию проводила астраханская полиция совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/psikhbolnitsa-1757489326.html

астрахань

северо-кавказский федеральный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астрахань, северо-кавказский федеральный округ