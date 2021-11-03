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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211103/siriya-1757654119.html
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии, заявили в Минобороны
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.11.2021
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии, заявили в Минобороны
Неправительственная организация "Белые каски" готовит постановочные съемки в провинции Идлиб, неподконтрольной властям Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T22:04
2021-11-03T23:07
война в сирии
в мире
дамаск (город)
сирия
идлиб (мухафаза)
белые каски
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Неправительственная организация "Белые каски" готовит постановочные съемки в провинции Идлиб, неподконтрольной властям Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить."Поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению", — сказал он на брифинге.Участников съемок отбирают в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада, добавил Кулить. По его словам, для освещения провокации планировали привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации.Движение "Белые каски" позиционирует себя как гуманитарное, однако его активисты были замечены в связях с террористами. Кроме того, организация неоднократно публиковала постановочные кадры с применением "химоружия" в арабской республике. В Сети есть немало роликов, где участники движения объясняют "пострадавшим", как вести себя на камеру. При этом после съемок "жертвы" рассказывали журналистам подробности постановочных "химатак".Москва возлагала на "Белые каски" ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить Дамаск в применении химического оружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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дамаск (город)
сирия
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в мире, дамаск (город), сирия, идлиб (мухафаза), белые каски
22:04 03.11.2021 (обновлено: 23:07 03.11.2021)
 
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии, заявили в Минобороны

Минобороны: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить Дамаск в ударах

© AP PhotoАктивисты организации "Белые каски" в Сирии
Активисты организации Белые каски в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Неправительственная организация "Белые каски" готовит постановочные съемки в провинции Идлиб, неподконтрольной властям Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"Поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению", — сказал он на брифинге.
Участников съемок отбирают в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада, добавил Кулить. По его словам, для освещения провокации планировали привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации.
Движение "Белые каски" позиционирует себя как гуманитарное, однако его активисты были замечены в связях с террористами. Кроме того, организация неоднократно публиковала постановочные кадры с применением "химоружия" в арабской республике. В Сети есть немало роликов, где участники движения объясняют "пострадавшим", как вести себя на камеру. При этом после съемок "жертвы" рассказывали журналистам подробности постановочных "химатак".
Москва возлагала на "Белые каски" ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить Дамаск в применении химического оружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Война в СирииВ миреДамаск (город)СирияИдлиб (мухафаза)Белые каски
 
 
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