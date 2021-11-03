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Специалист предупредил, как крадут данные с sim-карты
Специалист предупредил, как крадут данные с sim-карты - РИА Новости, 03.11.2021
Специалист предупредил, как крадут данные с sim-карты
Sim-карта — звено, соединяющее интернет-счета в банках, аккаунты в соцсетях и массивы ценных данных с ее владельцем, рассказал агентству "Прайм" заведующий... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T01:15
2021-11-03T01:15
общество
технологии
мошенничество
россия
максим назаренко
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Sim-карта — звено, соединяющее интернет-счета в банках, аккаунты в соцсетях и массивы ценных данных с ее владельцем, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По его словам, мошеннику, укравшему или подменившему sim-карту, достаточно одного смс-сообщения и копии паспорта реального владельца sim-карты, чтобы получить доступ к его аккаунтам в социальных сетях и финансовой информации.Самая распространенная сейчас схема мошенничества — "перевыпуск sim-карты по доверенности с предъявлением справки о потере паспорта" дает возможность злоумышленнику получить доступ к одному из этапов подтверждения личности при совершении онлайн-операций, например, подобрать CVV банковской карты, добавил эксперт."Номера банковских карт и логины аккаунтов в соцсетях не являются тайной для современных мошенников, точнее так: эта информация вообще не является тайной в современном мире. Тайной может являться секретный код, который приходит на привязанный к сервису номер телефона, а приходит это уведомление именно в тот телефонный аппарат, в который вставлена sim-карта с авторизованным именно на ней номером владельца", — подчеркнул Назаренко.
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общество, технологии, мошенничество, россия, максим назаренко
01:15 03.11.2021
 
Специалист предупредил, как крадут данные с sim-карты

Специалист Назаренко: мошенники получают доступ к sim-картам с помощью SMS и паспорта

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Fotolia / Łukasz Szczepański
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Sim-карта — звено, соединяющее интернет-счета в банках, аккаунты в соцсетях и массивы ценных данных с ее владельцем, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
По его словам, мошеннику, укравшему или подменившему sim-карту, достаточно одного смс-сообщения и копии паспорта реального владельца sim-карты, чтобы получить доступ к его аккаунтам в социальных сетях и финансовой информации.
Самая распространенная сейчас схема мошенничества — "перевыпуск sim-карты по доверенности с предъявлением справки о потере паспорта" дает возможность злоумышленнику получить доступ к одному из этапов подтверждения личности при совершении онлайн-операций, например, подобрать CVV банковской карты, добавил эксперт.
"Номера банковских карт и логины аккаунтов в соцсетях не являются тайной для современных мошенников, точнее так: эта информация вообще не является тайной в современном мире. Тайной может являться секретный код, который приходит на привязанный к сервису номер телефона, а приходит это уведомление именно в тот телефонный аппарат, в который вставлена sim-карта с авторизованным именно на ней номером владельца", — подчеркнул Назаренко.
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ОбществоТехнологииМошенничествоРоссияМаксим Назаренко
 
 
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