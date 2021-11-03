https://ria.ru/20211103/sim-1757469704.html

Специалист предупредил, как крадут данные с sim-карты

Специалист предупредил, как крадут данные с sim-карты - РИА Новости, 03.11.2021

Специалист предупредил, как крадут данные с sim-карты

Sim-карта — звено, соединяющее интернет-счета в банках, аккаунты в соцсетях и массивы ценных данных с ее владельцем, рассказал агентству "Прайм" заведующий... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T01:15

2021-11-03T01:15

2021-11-03T01:15

общество

технологии

мошенничество

россия

максим назаренко

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Sim-карта — звено, соединяющее интернет-счета в банках, аккаунты в соцсетях и массивы ценных данных с ее владельцем, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По его словам, мошеннику, укравшему или подменившему sim-карту, достаточно одного смс-сообщения и копии паспорта реального владельца sim-карты, чтобы получить доступ к его аккаунтам в социальных сетях и финансовой информации.Самая распространенная сейчас схема мошенничества — "перевыпуск sim-карты по доверенности с предъявлением справки о потере паспорта" дает возможность злоумышленнику получить доступ к одному из этапов подтверждения личности при совершении онлайн-операций, например, подобрать CVV банковской карты, добавил эксперт."Номера банковских карт и логины аккаунтов в соцсетях не являются тайной для современных мошенников, точнее так: эта информация вообще не является тайной в современном мире. Тайной может являться секретный код, который приходит на привязанный к сервису номер телефона, а приходит это уведомление именно в тот телефонный аппарат, в который вставлена sim-карта с авторизованным именно на ней номером владельца", — подчеркнул Назаренко.

https://ria.ru/20211102/moshenniki-1757302110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мошенничество, россия, максим назаренко