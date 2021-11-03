https://ria.ru/20211103/shtraf-1757627035.html
Москвича, пришедшего голосовать очно, но выбравшего онлайн, оштрафовали
Москвича, пришедшего голосовать очно, но выбравшего онлайн, оштрафовали - РИА Новости, 03.11.2021
Москвича, пришедшего голосовать очно, но выбравшего онлайн, оштрафовали
Судья мирового судебного участка 54 района Коньково оштрафовал москвича, который зарегистрировался для электронного голосования на выборах в Госдуму, но вместо... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:55
2021-11-03T18:55
2021-11-03T18:55
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Судья мирового судебного участка 54 района Коньково оштрафовал москвича, который зарегистрировался для электронного голосования на выборах в Госдуму, но вместо этого проголосовал на участке, сказано в опубликованном на официальном портале мировых судей решении суда.Избиратель, говорится в сообщении, подал на Госуслугах заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Однако вместе с семьей пришел на участок, получил бюллетени и проголосовал. В суде он пояснил, что был уверен в возможности сделать выбор, каким именно образом голосовать, и в дистанционном голосовании участия не принимал.Суд запросил ЦИК, правда ли это, но, не получив ответ, рассмотрел протокол ради соблюдения процессуальных сроков. Суд признал его виновным по части 2 статьи 5.22 КоАП (незаконное получение бюллетеня) и оштрафовал на 30 тысяч рублей.Столько же получила сотрудница избирательной комиссии, выдавшая бюллетень. Суд посчитал, что из-за невнимательности она выдала ему бюллетень его отца, у которого такая же фамилия и инициалы.Пока в базе судов после выборов в Госдуму нет других штрафов по этой статье.
https://ria.ru/20211004/shtraf-1752971924.html
https://ria.ru/20211004/sud-1752961951.html
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политика, москва, госдума рф
Москвича, пришедшего голосовать очно, но выбравшего онлайн, оштрафовали
Москвича, пришедшего голосовать очно, но выбравшего онлайн, оштрафовали на 30 тысяч рублей