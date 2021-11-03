https://ria.ru/20211103/shtraf-1757611314.html

Защита блогера Дудя обжаловала штраф по делу о пропаганде наркотиков

Защита блогера Дудя обжаловала штраф по делу о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 03.11.2021

Защита блогера Дудя обжаловала штраф по делу о пропаганде наркотиков

Жалоба защиты блогера Юрия Дудя на решение по административному делу о пропаганде наркотиков в его интервью поступила в Зюзинский суд Москвы, сообщила РИА... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:59

2021-11-03T17:59

2021-11-03T18:15

россия

происшествия

наркотики

москва

юрий дудь

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жалоба защиты блогера Юрия Дудя на решение по административному делу о пропаганде наркотиков в его интервью поступила в Зюзинский суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина.Суд назначил Дудю штраф в 100 тысяч рублей из-за упоминания наркотических средств в интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем."В суд поступила жалоба защиты на решение суда по делу в отношении Дудя Ю.", - сказала собеседница агентства.Дудя признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"). По ней ему мог грозить штраф до 1,5 миллионов рублей.В Лиге безопасного интернета, настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, РИА Новости заявили, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с Ивангаем и Моргенштерном.Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211103/bloger-1757613741.html

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россия, происшествия, наркотики, москва, юрий дудь