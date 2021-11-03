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В США конгрессвумен оштрафовали на 48 тысяч долларов за отказ носить маски
В США конгрессвумен оштрафовали на 48 тысяч долларов за отказ носить маски - РИА Новости, 03.11.2021
В США конгрессвумен оштрафовали на 48 тысяч долларов за отказ носить маски
Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) за отказ носить защитную маску в зале заседаний палаты представителей... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:29
2021-11-03T11:29
2021-11-03T11:34
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) за отказ носить защитную маску в зале заседаний палаты представителей оштрафована на общую сумму уже в 48 тысяч долларов, сообщил телеканал CNN.Телеканал сообщает со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо парламентского пристава в палате представителей, что Грин штрафовали уже не менее 20 раз, первое предупреждение конгрессвумен получила в мае.Первоначальный штраф составил 500 долларов, однако в дальнейшем каждое нарушение обходилось в сумму 2,5 тысячи долларов.Грин - активная сторонница экс-президента США Дональда Трампа, известная продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену.
https://ria.ru/20211018/shtraf-1755062593.html
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в мире, сша, джорджия, джо байден, дональд трамп
11:29 03.11.2021 (обновлено: 11:34 03.11.2021)
В США конгрессвумен оштрафовали на 48 тысяч долларов за отказ носить маски
CNN: известную конгрессвумен Грин за отказ носить маски оштрафовали на 48 тысяч долларов