https://ria.ru/20211103/shtraf-1757507508.html

В США конгрессвумен оштрафовали на 48 тысяч долларов за отказ носить маски

В США конгрессвумен оштрафовали на 48 тысяч долларов за отказ носить маски - РИА Новости, 03.11.2021

В США конгрессвумен оштрафовали на 48 тысяч долларов за отказ носить маски

Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) за отказ носить защитную маску в зале заседаний палаты представителей... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:29

2021-11-03T11:29

2021-11-03T11:34

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) за отказ носить защитную маску в зале заседаний палаты представителей оштрафована на общую сумму уже в 48 тысяч долларов, сообщил телеканал CNN.Телеканал сообщает со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо парламентского пристава в палате представителей, что Грин штрафовали уже не менее 20 раз, первое предупреждение конгрессвумен получила в мае.Первоначальный штраф составил 500 долларов, однако в дальнейшем каждое нарушение обходилось в сумму 2,5 тысячи долларов.Грин - активная сторонница экс-президента США Дональда Трампа, известная продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену.

https://ria.ru/20211018/shtraf-1755062593.html

https://ria.ru/20210804/frantsiya-1744318870.html

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в мире, сша, джорджия, джо байден, дональд трамп