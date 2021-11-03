https://ria.ru/20211103/shkoly-1757603298.html

В Воронежской области начнется масштабная реконструкция школ

В Воронежской области начнется масштабная реконструкция школ - РИА Новости, 03.11.2021

В Воронежской области начнется масштабная реконструкция школ

Масштабная реконструкция школ за счет федеральных средств начнется со следующего года в Воронежской области, говорится в сообщении областной думы. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:33

2021-11-03T17:33

2021-11-03T17:33

воронежская область

общество

воронежская область

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школы

владимир нетесов

россия

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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Масштабная реконструкция школ за счет федеральных средств начнется со следующего года в Воронежской области, говорится в сообщении областной думы.Президент РФ Владимир Путин дал поручение начать программу капитального ремонта общеобразовательных организаций по всей стране. Программа пятилетняя, поэтому все образовательные организации смогут получить то или иное финансирование для того, чтобы привести здания к нормативному состоянию."Проведение капитального ремонта — это основное приоритетное направление. Всего на территории Воронежской области капитального ремонта требует 68 школ, при этом 14 общеобразовательных учебных заведений уже включены в первый этап. Сейчас прорабатывается вопрос проектно-сметной документации", — сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.В частности, в настоящее время подготовлена сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы на проведение капремонта в воронежской гимназии имени И.С. Никитина. Сметная стоимость работ составляет более 56 миллионов рублей. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области направил заявку для получения в 2022 году средств федерального бюджета в рамках реализации проекта модернизации системы общего образования. На эти средства планируется выполнить внутренние работы, ремонт лестничных клеток и входных групп, замену оконных блоков, ремонт цоколя, отмостки, ремонт кровли, водосточной системы, фасада, инженерных коммуникаций, электроснабжения.

https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755832057.html

https://ria.ru/20210923/pomosch-1751512054.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воронежская область, владимир путин, воронежская областная дума, школы, владимир нетесов, россия