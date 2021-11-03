Расследование дела Шестуна об оскорблении судьи завершили
Расследование дела осужденного за коррупцию Шестуна об оскорблении судьи завершили
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Расследование дела осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна об оскорблении судьи Подольского городского суда завершено, он уже ознакомился с его материалами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Шестуна Влада Русина.
"Расследование дела было завершено, вчера он закончил ознакомление с его материалами. Предполагаем, что дело поступит в Ногинский городской суд Подмосковья для рассмотрения по существу", - рассказала собеседница агентства.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.
Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
В ходе слушание дела по существу Шестун, по мнению следствия, оскорблял судью Подольского горсуда, прокурора и судебного пристава, а также высказывал угрозы.
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