https://ria.ru/20211103/shestun-1757518044.html

Расследование дела Шестуна об оскорблении судьи завершили

Расследование дела Шестуна об оскорблении судьи завершили - РИА Новости, 03.11.2021

Расследование дела Шестуна об оскорблении судьи завершили

Расследование дела осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна об оскорблении судьи Подольского городского суда... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:11

2021-11-03T12:11

2021-11-03T12:11

происшествия

серпуховский район

московская область (подмосковье)

московский областной суд

александр шестун

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Расследование дела осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна об оскорблении судьи Подольского городского суда завершено, он уже ознакомился с его материалами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Шестуна Влада Русина."Расследование дела было завершено, вчера он закончил ознакомление с его материалами. Предполагаем, что дело поступит в Ногинский городской суд Подмосковья для рассмотрения по существу", - рассказала собеседница агентства.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.В ходе слушание дела по существу Шестун, по мнению следствия, оскорблял судью Подольского горсуда, прокурора и судебного пристава, а также высказывал угрозы.

https://ria.ru/20210819/delo-1746323705.html

серпуховский район

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпуховский район, московская область (подмосковье), московский областной суд, александр шестун