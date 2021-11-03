https://ria.ru/20211103/sevastopol-1757523097.html

В Кремле анонсировали визит Путина в Севастополь

В Кремле анонсировали визит Путина в Севастополь - РИА Новости, 03.11.2021

В Кремле анонсировали визит Путина в Севастополь

Президент России Владимир Путин в четверг прилетит в Севастополь, где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:31

2021-11-03T12:31

2021-11-03T13:06

севастополь

политика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

высший государственный совет союзного государства

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг прилетит в Севастополь, где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и встретится с главой региона Михаилом Развожаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра президент будет в Севастополе, летит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там, возложит цветы и затем завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя (Михаилом) Развожаевым. И также из Севастополя президент выйдет на видеоконференцсвязь на заседание ВГС Союзного государства", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Севастополь, Песков уточнил, что изначально ВГС планировался по видеосвязи.Высший госсовет обсудит направления реализации договора о Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России до 2023 года и концепцию миграционной политики. Заседание Высшего государственного Совета Союзного государства пройдет 4 ноября в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20211028/gossovet-1756632539.html

https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html

севастополь

белоруссия

россия

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севастополь, политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, высший государственный совет союзного государства, россия