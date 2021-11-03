https://ria.ru/20211103/sevastopol-1757523097.html
В Кремле анонсировали визит Путина в Севастополь
В Кремле анонсировали визит Путина в Севастополь - РИА Новости, 03.11.2021
В Кремле анонсировали визит Путина в Севастополь
Президент России Владимир Путин в четверг прилетит в Севастополь, где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:31
2021-11-03T12:31
2021-11-03T13:06
севастополь
политика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
высший государственный совет союзного государства
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:487:2773:2047_1920x0_80_0_0_4bc7c3a215fa1e5c39f578217eeab09e.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг прилетит в Севастополь, где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и встретится с главой региона Михаилом Развожаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра президент будет в Севастополе, летит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там, возложит цветы и затем завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя (Михаилом) Развожаевым. И также из Севастополя президент выйдет на видеоконференцсвязь на заседание ВГС Союзного государства", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Севастополь, Песков уточнил, что изначально ВГС планировался по видеосвязи.Высший госсовет обсудит направления реализации договора о Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России до 2023 года и концепцию миграционной политики. Заседание Высшего государственного Совета Союзного государства пройдет 4 ноября в формате видеоконференции.
https://ria.ru/20211028/gossovet-1756632539.html
https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html
севастополь
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, высший государственный совет союзного государства, россия
12:31 03.11.2021 (обновлено: 13:06 03.11.2021)
В Кремле анонсировали визит Путина в Севастополь
Песков анонсировал визит Путина в Севастополь 4 ноября