https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html

РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров

РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров - РИА Новости, 03.11.2021

РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запустил на платформе "Мой экспорт" новый сервис по подбору электронных торговых площадок для экспортеров,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:21

2021-11-03T13:21

2021-11-03T13:21

экономика

российский экспортный центр

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запустил на платформе "Мой экспорт" новый сервис по подбору электронных торговых площадок для экспортеров, сообщает центр."Экспортеру достаточно указать свои товары, и сервис подберет ему наиболее подходящие международные и иностранные маркетплейсы. Сейчас сервис анализирует 80 доказанно эффективных для экспорта площадок, к концу года их будет уже более 100. Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и актуальных тенденций развития мирового рынка интернет-торговли", - говорится в сообщении.Там уточняется, что на заполнение анкеты и получение рекомендации потребуется не более 15 минут и услуга бесплатна. В основе алгоритма подбора лежит анализ маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта и предпочтения и планы экспортера. Постепенно анкета будет дополняться новыми параметрами."Услуги РЭЦ по выходу в онлайн-каналы экспорта стали особенно востребованы в период пандемии. С 2020 года мы почувствовали многократный рост количества заявок на консультирование по организации экспортной интернет-торговли, что мотивировало нас ускорить темпы цифровизации", – сказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. По ее словам, "было важно сохранить индивидуальный подход и при этом добиться минимальных временных затрат на одну услугу".В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что "общий рынок мировой электронной торговли – 5 триллионов долларов и эта цифра постоянно растет". "Поэтому крайне важно, чтобы российские экспортеры имели доступ к этому растущему сегменту, который, в основном, сконцентрирован в маркетплейсах", – сказал министр.Чтобы получить услугу "Подбор маркетплейсов", компании необходимо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", найти сервис в разделе "Продвижение на внешние рынки" и заполнить анкету.

https://ria.ru/20211028/zayavki-1756700011.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр, вероника никишина, вэб.рф (вэб), россия