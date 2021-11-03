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РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров
РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров - РИА Новости, 03.11.2021
РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запустил на платформе "Мой экспорт" новый сервис по подбору электронных торговых площадок для экспортеров,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:21
2021-11-03T13:21
экономика
российский экспортный центр
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запустил на платформе "Мой экспорт" новый сервис по подбору электронных торговых площадок для экспортеров, сообщает центр."Экспортеру достаточно указать свои товары, и сервис подберет ему наиболее подходящие международные и иностранные маркетплейсы. Сейчас сервис анализирует 80 доказанно эффективных для экспорта площадок, к концу года их будет уже более 100. Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и актуальных тенденций развития мирового рынка интернет-торговли", - говорится в сообщении.Там уточняется, что на заполнение анкеты и получение рекомендации потребуется не более 15 минут и услуга бесплатна. В основе алгоритма подбора лежит анализ маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта и предпочтения и планы экспортера. Постепенно анкета будет дополняться новыми параметрами."Услуги РЭЦ по выходу в онлайн-каналы экспорта стали особенно востребованы в период пандемии. С 2020 года мы почувствовали многократный рост количества заявок на консультирование по организации экспортной интернет-торговли, что мотивировало нас ускорить темпы цифровизации", – сказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. По ее словам, "было важно сохранить индивидуальный подход и при этом добиться минимальных временных затрат на одну услугу".В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что "общий рынок мировой электронной торговли – 5 триллионов долларов и эта цифра постоянно растет". "Поэтому крайне важно, чтобы российские экспортеры имели доступ к этому растущему сегменту, который, в основном, сконцентрирован в маркетплейсах", – сказал министр.Чтобы получить услугу "Подбор маркетплейсов", компании необходимо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", найти сервис в разделе "Продвижение на внешние рынки" и заполнить анкету.
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экономика, российский экспортный центр, вероника никишина, вэб.рф (вэб), россия
13:21 03.11.2021
 

РЭЦ запустил первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГенеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запустил на платформе "Мой экспорт" новый сервис по подбору электронных торговых площадок для экспортеров, сообщает центр.
"Экспортеру достаточно указать свои товары, и сервис подберет ему наиболее подходящие международные и иностранные маркетплейсы. Сейчас сервис анализирует 80 доказанно эффективных для экспорта площадок, к концу года их будет уже более 100. Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и актуальных тенденций развития мирового рынка интернет-торговли", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Там уточняется, что на заполнение анкеты и получение рекомендации потребуется не более 15 минут и услуга бесплатна. В основе алгоритма подбора лежит анализ маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта и предпочтения и планы экспортера. Постепенно анкета будет дополняться новыми параметрами.
"Услуги РЭЦ по выходу в онлайн-каналы экспорта стали особенно востребованы в период пандемии. С 2020 года мы почувствовали многократный рост количества заявок на консультирование по организации экспортной интернет-торговли, что мотивировало нас ускорить темпы цифровизации", – сказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. По ее словам, "было важно сохранить индивидуальный подход и при этом добиться минимальных временных затрат на одну услугу".
"Помимо перечня рекомендованных к размещению международных и зарубежных маркетплейсов, а также Национальных онлайн-магазинов РЭЦ на электронных торговых площадках, предприниматель получает доступ к развернутой информации об особенностях работы с ними, пошаговым инструкциям, обучающим видеороликам и другим полезным материалам, которые позволяют компаниям как самостоятельно разместиться на той или иной площадке, так и прибегнуть к услугам аккредитованных сервисных провайдеров, а также воспользоваться господдержкой на размещение на выбранном маркетплейсе через региональный Центр поддержки экспорта", - добавила глава центра.
В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что "общий рынок мировой электронной торговли – 5 триллионов долларов и эта цифра постоянно растет". "Поэтому крайне важно, чтобы российские экспортеры имели доступ к этому растущему сегменту, который, в основном, сконцентрирован в маркетплейсах", – сказал министр.
Чтобы получить услугу "Подбор маркетплейсов", компании необходимо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", найти сервис в разделе "Продвижение на внешние рынки" и заполнить анкету.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центрВероника НикишинаВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
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