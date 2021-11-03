В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии
В Россотрудничестве объяснили, почему акция "Бессмертный полк" так популярна в Сербии
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Движение "Бессмертный полк" в Сербии получило наибольшую массовость за границами России из-за памяти сербов о своей трагической истории в годы Второй мировой войны, заявил глава представительства Россотрудничества в стране Евгений Баранов.
Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича, посла РФ в стране Александра Боцан-Харченко, руководства движения "Бессмертный полк".
К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории".
"Мы знали, что "Бессмертный полк" в Сербии будет самым многочисленным после России. У этого есть одна очень серьезная причина. Есть только два народа в мире, которые прошли через немецкий коэффициент "один к ста", больше, кроме нас и сербов, таких народов нет: за каждого убитого немецкого солдата по распоряжению командования уничтожались 100 сербов и 100 жителей СССР", - заявил глава РЦНК и представительства Россотрудничества собравшимся.
"Нас здесь понимают, наши ценности разделяют, сочувствуют, сопереживают, соотносят со своей очень и очень тяжелой историей", - подчеркнул Баранов.
Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. В мемориальном комплексе Освободителям в центре Белграда расположены Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.