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В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии
В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии - РИА Новости, 03.11.2021
В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии
Движение "Бессмертный полк" в Сербии получило наибольшую массовость за границами России из-за памяти сербов о своей трагической истории в годы Второй мировой... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:54
2021-11-03T17:54
в мире
белград (город)
сербия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
александр вулин
рцнк
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Движение "Бессмертный полк" в Сербии получило наибольшую массовость за границами России из-за памяти сербов о своей трагической истории в годы Второй мировой войны, заявил глава представительства Россотрудничества в стране Евгений Баранов.Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича, посла РФ в стране Александра Боцан-Харченко, руководства движения "Бессмертный полк".К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории"."Мы знали, что "Бессмертный полк" в Сербии будет самым многочисленным после России. У этого есть одна очень серьезная причина. Есть только два народа в мире, которые прошли через немецкий коэффициент "один к ста", больше, кроме нас и сербов, таких народов нет: за каждого убитого немецкого солдата по распоряжению командования уничтожались 100 сербов и 100 жителей СССР", - заявил глава РЦНК и представительства Россотрудничества собравшимся."Нас здесь понимают, наши ценности разделяют, сочувствуют, сопереживают, соотносят со своей очень и очень тяжелой историей", - подчеркнул Баранов.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. В мемориальном комплексе Освободителям в центре Белграда расположены Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.
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в мире, белград (город), сербия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр вулин, рцнк, александр боцан-харченко, россия
17:54 03.11.2021
 
В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии

В Россотрудничестве объяснили, почему акция "Бессмертный полк" так популярна в Сербии

© РИА Новости / Олег ИвановУчастники шествия "Бессмертный полк" в Белграде
Участники шествия Бессмертный полк в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Олег Иванов
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Движение "Бессмертный полк" в Сербии получило наибольшую массовость за границами России из-за памяти сербов о своей трагической истории в годы Второй мировой войны, заявил глава представительства Россотрудничества в стране Евгений Баранов.
Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича, посла РФ в стране Александра Боцан-Харченко, руководства движения "Бессмертный полк".
К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории".
"Мы знали, что "Бессмертный полк" в Сербии будет самым многочисленным после России. У этого есть одна очень серьезная причина. Есть только два народа в мире, которые прошли через немецкий коэффициент "один к ста", больше, кроме нас и сербов, таких народов нет: за каждого убитого немецкого солдата по распоряжению командования уничтожались 100 сербов и 100 жителей СССР", - заявил глава РЦНК и представительства Россотрудничества собравшимся.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Посол России в Сербии рассказал о попытках переписывания истории в ООН
"Нас здесь понимают, наши ценности разделяют, сочувствуют, сопереживают, соотносят со своей очень и очень тяжелой историей", - подчеркнул Баранов.
Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. В мемориальном комплексе Освободителям в центре Белграда расположены Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.
 
В миреБелград (город)СербияЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Александр ВулинРЦНКАлександр Боцан-ХарченкоРоссия
 
 
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