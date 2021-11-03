https://ria.ru/20211103/serbiya-1757609608.html

В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии

В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии - РИА Новости, 03.11.2021

В Россотрудничестве объяснили массовость "Бессмертного полка" в Сербии

Движение "Бессмертный полк" в Сербии получило наибольшую массовость за границами России из-за памяти сербов о своей трагической истории в годы Второй мировой... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:54

2021-11-03T17:54

2021-11-03T17:54

в мире

белград (город)

сербия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

александр вулин

рцнк

александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Движение "Бессмертный полк" в Сербии получило наибольшую массовость за границами России из-за памяти сербов о своей трагической истории в годы Второй мировой войны, заявил глава представительства Россотрудничества в стране Евгений Баранов.Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича, посла РФ в стране Александра Боцан-Харченко, руководства движения "Бессмертный полк".К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории"."Мы знали, что "Бессмертный полк" в Сербии будет самым многочисленным после России. У этого есть одна очень серьезная причина. Есть только два народа в мире, которые прошли через немецкий коэффициент "один к ста", больше, кроме нас и сербов, таких народов нет: за каждого убитого немецкого солдата по распоряжению командования уничтожались 100 сербов и 100 жителей СССР", - заявил глава РЦНК и представительства Россотрудничества собравшимся."Нас здесь понимают, наши ценности разделяют, сочувствуют, сопереживают, соотносят со своей очень и очень тяжелой историей", - подчеркнул Баранов.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. В мемориальном комплексе Освободителям в центре Белграда расположены Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.

https://ria.ru/20211103/serbiya-1757563062.html

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сербия

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в мире, белград (город), сербия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр вулин, рцнк, александр боцан-харченко, россия