https://ria.ru/20211103/serbiya-1757563062.html

Посол России в Сербии рассказал о попытках переписывания истории в ООН

Посол России в Сербии рассказал о попытках переписывания истории в ООН - РИА Новости, 03.11.2021

Посол России в Сербии рассказал о попытках переписывания истории в ООН

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на форуме координаторов "Бессмертного полка" в Белграде рассказал о чудовищных попытках ревизии истории в ООН в связи РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:08

2021-11-03T15:08

2021-11-03T15:08

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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко на форуме координаторов "Бессмертного полка" в Белграде рассказал о чудовищных попытках ревизии истории в ООН в связи с резолюцией по борьбе с неонацизмом.Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича и руководства движения "Бессмертный полк".К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории".Российский посол отметил, что о попытках ревизии истории можно рассказывать полдня, и привел, по его словам, один из наиболее актуальных примеров."В эти дни, когда мы здесь собрались, чтобы обсуждать тему "Бессмертного полка", обмениваться опытом для продолжения этого величайшего движения, на очередную сессию Генассамблеи ООН внесена резолюция о противодействии и борьбе с неонацизмом и против героизации нацизма… Сейчас эта резолюция, которая должна быть поддержана всеми, встречает противодействие", - заявил российский дипломат собравшимся."Выступают даже против исторического названия "антигитлеровская коалиция", которое ранее использовалось всеми, в том числе, Лондоном и Вашингтоном. Выступают против пассажей, которые осуждают борьбу с памятниками, одинаковую вину за развязывание войны возлагают на гитлеровскую Германию и Советский союз", - рассказал посол РФ и добавил, что это "чудовищные вещи, являющиеся примером нечеловеческой, беспрецедентной борьбы в ООН".

https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html

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в мире, вашингтон (город), оон, лондон, сербия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), генеральная ассамблея оон, александр вулин, александр боцан-харченко, россия