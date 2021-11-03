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Сбербанк Европа продает несколько "дочек"
Сбербанк Европа продает несколько "дочек" - РИА Новости, 03.11.2021
Сбербанк Европа продает несколько "дочек"
Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочек в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:17
2021-11-03T23:55
экономика
хорватия
европа
чехия
сбербанк россии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочек в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро, закрытие сделки ожидается в 2022 году после одобрения регуляторов, сообщает пресс-служба банка.Вместе с тем Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Сбербанк Европа и продолжит работать по текущей бизнес-модели."Третьего ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 миллиарда евро, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 года)", - говорится в сообщении.Отмечается, что сделка должна быть согласована локальными и международными регуляторами, а также локальными антимонопольными ведомствами. "Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году", - добавили в банке.Сбербанк Европа поясняет, что принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели.Покупателем является крупный сербский диверсифицированный холдинг MK Group. Часть холдинга - банковская группа AEC Ltd.,ее основным активом является AIK Banka (Сербия), которой принадлежат активы в Словении. AIK Banka стремится расширить свое присутствие в соответствии со своей долгосрочной стратегией стать одной из ведущих банковских групп в регионе Юго-Восточной Европы, пояснили в пресс-службе.Группа Сбербанка ожидает нейтральный финансовый результат от продажи дочерних банков, при этом сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение предоставленного группой финансирования.Сбербанк Европа вошёл в состав группы Сбербанка в 2012 году, когда последняя приобрела австрийскую банковскую группу Volksbank AG. Сбербанк Европа в настоящее время представлен на восьми рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине в Сараево и Бане Луке, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.
https://ria.ru/20211006/sberbank-1753331555.html
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экономика, хорватия, европа, чехия, сбербанк россии
23:17 03.11.2021 (обновлено: 23:55 03.11.2021)
 
Сбербанк Европа продает несколько "дочек"

Сбербанк продаст "дочек" в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПавильон Сбера
Павильон Сбера - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочек в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро, закрытие сделки ожидается в 2022 году после одобрения регуляторов, сообщает пресс-служба банка.
Вместе с тем Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Сбербанк Европа и продолжит работать по текущей бизнес-модели.
"Третьего ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 миллиарда евро, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 года)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сделка должна быть согласована локальными и международными регуляторами, а также локальными антимонопольными ведомствами. "Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году", - добавили в банке.
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 14:33
Сбербанк стал крупнейшим по капитализации банком Европы
Сбербанк Европа поясняет, что принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели.
Покупателем является крупный сербский диверсифицированный холдинг MK Group. Часть холдинга - банковская группа AEC Ltd.,ее основным активом является AIK Banka (Сербия), которой принадлежат активы в Словении. AIK Banka стремится расширить свое присутствие в соответствии со своей долгосрочной стратегией стать одной из ведущих банковских групп в регионе Юго-Восточной Европы, пояснили в пресс-службе.
Группа Сбербанка ожидает нейтральный финансовый результат от продажи дочерних банков, при этом сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение предоставленного группой финансирования.
Сбербанк Европа вошёл в состав группы Сбербанка в 2012 году, когда последняя приобрела австрийскую банковскую группу Volksbank AG. Сбербанк Европа в настоящее время представлен на восьми рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине в Сараево и Бане Луке, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.
Отделение Сбербанка в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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ЭкономикаХорватияЕвропаЧехияСбербанк России
 
 
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