https://ria.ru/20211103/sberbank-1757659532.html

Сбербанк Европа продает несколько "дочек"

Сбербанк Европа продает несколько "дочек" - РИА Новости, 03.11.2021

Сбербанк Европа продает несколько "дочек"

Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочек в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:17

2021-11-03T23:17

2021-11-03T23:55

экономика

хорватия

европа

чехия

сбербанк россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочек в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро, закрытие сделки ожидается в 2022 году после одобрения регуляторов, сообщает пресс-служба банка.Вместе с тем Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Сбербанк Европа и продолжит работать по текущей бизнес-модели."Третьего ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 миллиарда евро, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 года)", - говорится в сообщении.Отмечается, что сделка должна быть согласована локальными и международными регуляторами, а также локальными антимонопольными ведомствами. "Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году", - добавили в банке.Сбербанк Европа поясняет, что принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели.Покупателем является крупный сербский диверсифицированный холдинг MK Group. Часть холдинга - банковская группа AEC Ltd.,ее основным активом является AIK Banka (Сербия), которой принадлежат активы в Словении. AIK Banka стремится расширить свое присутствие в соответствии со своей долгосрочной стратегией стать одной из ведущих банковских групп в регионе Юго-Восточной Европы, пояснили в пресс-службе.Группа Сбербанка ожидает нейтральный финансовый результат от продажи дочерних банков, при этом сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение предоставленного группой финансирования.Сбербанк Европа вошёл в состав группы Сбербанка в 2012 году, когда последняя приобрела австрийскую банковскую группу Volksbank AG. Сбербанк Европа в настоящее время представлен на восьми рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине в Сараево и Бане Луке, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.

https://ria.ru/20211006/sberbank-1753331555.html

https://ria.ru/20211101/sberbank-1757193864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, хорватия, европа, чехия, сбербанк россии