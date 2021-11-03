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Правительство утвердило состав совета по развитию НЦФМ в Сарове
Правительство утвердило состав совета по развитию НЦФМ в Сарове - РИА Новости, 03.11.2021
Правительство утвердило состав совета по развитию НЦФМ в Сарове
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав совета по развитию Национального центра физики и математики (НЦФМ), созданный в городе Саров,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:21
2021-11-03T13:21
общество
наука
саров
нижегородская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
нижегородский государственный университет
михаил мишустин
курчатовский институт
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав совета по развитию Национального центра физики и математики (НЦФМ), созданный в городе Саров, сообщает пресс-служба кабмина."Федеральные министры, руководители и специалисты госкорпорации "Росатом", учёные из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций вошли в Совет по развитию Национального центра физики и математики (НЦФМ), который создан в Сарове (Нижегородская область). Его состав своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Поясняется, что в состав вошли 35 человек. Сопредседателями стали вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, их заместителями назначены президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, ректор МГУ Виктор Садовничий и президент Российской академии наук Александр Сергеев."В состав совета также вошли замминистра финансов Михаил Котюков, замглавы Минобрнауки Алексей Медведев, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов", - добавляется в сообщении.Кроме этого, членами совета стали специалисты "Росатома", исследователи в области ядерной физики, руководители научно-исследовательских институтов, ректоры российских вузов, в том числе Казанского федерального университета, Нижегородского государственного технического университета, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета, Московского физико-технического института, Московского авиационного института."Согласно положению о совете, которое ранее утвердило правительство, новая структура будет координировать деятельность НЦФМ и определять направления его развития. В частности, совет будет утверждать научную программу и программу развития, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций. В центре его внимания будут вопросы развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики, физики и вычислительных технологий", - добавляется в тексте.Подчеркивается, что благородя НЦФМ реализуются новые возможности исследований мирового уровня, он станет передовой площадкой для подготовки специалистов высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны. Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся в начале осени&nbsp; учебный корпус филиала МГУ.В октябре текущего года кабмин выделил на строительство центра пять миллиардов рублей. Отмечается, что строительство планируется завершить в 2025 году.
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общество, наука, саров, нижегородская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижегородский государственный университет, михаил мишустин, курчатовский институт, александр сергеев (ран)
13:21 03.11.2021
 
Правительство утвердило состав совета по развитию НЦФМ в Сарове

Мишустин утвердил состав совета по развитию Национального центра физики и математики

© Фото : РФЯЦ-ВНИИЭФРаботники Российского федерального ядерного центра в Сарове
Работники Российского федерального ядерного центра в Сарове - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : РФЯЦ-ВНИИЭФ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав совета по развитию Национального центра физики и математики (НЦФМ), созданный в городе Саров, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральные министры, руководители и специалисты госкорпорации "Росатом", учёные из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций вошли в Совет по развитию Национального центра физики и математики (НЦФМ), который создан в Сарове (Нижегородская область). Его состав своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в состав вошли 35 человек. Сопредседателями стали вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, их заместителями назначены президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, ректор МГУ Виктор Садовничий и президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"В состав совета также вошли замминистра финансов Михаил Котюков, замглавы Минобрнауки Алексей Медведев, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов", - добавляется в сообщении.
Кроме этого, членами совета стали специалисты "Росатома", исследователи в области ядерной физики, руководители научно-исследовательских институтов, ректоры российских вузов, в том числе Казанского федерального университета, Нижегородского государственного технического университета, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета, Московского физико-технического института, Московского авиационного института.
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"Согласно положению о совете, которое ранее утвердило правительство, новая структура будет координировать деятельность НЦФМ и определять направления его развития. В частности, совет будет утверждать научную программу и программу развития, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций. В центре его внимания будут вопросы развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики, физики и вычислительных технологий", - добавляется в тексте.
Подчеркивается, что благородя НЦФМ реализуются новые возможности исследований мирового уровня, он станет передовой площадкой для подготовки специалистов высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны. Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся в начале осени  учебный корпус филиала МГУ.
В октябре текущего года кабмин выделил на строительство центра пять миллиардов рублей. Отмечается, что строительство планируется завершить в 2025 году.
 
ОбществоНаукаСаровНижегородская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Нижегородский государственный университетМихаил МишустинКурчатовский институтАлександр Сергеев (РАН)
 
 
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