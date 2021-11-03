https://ria.ru/20211103/samolety-1757485040.html

В аэропорту Нижнего Новгорода остались два задержанных самолета

В аэропорту Нижнего Новгорода остались два задержанных самолета - РИА Новости, 03.11.2021

В аэропорту Нижнего Новгорода остались два задержанных самолета

Только два из сорока самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, ожидают вылета, остальные уже вылетели в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:59

2021-11-03T08:59

2021-11-03T10:36

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Только два из сорока самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, ожидают вылета, остальные уже вылетели в столицу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Всего аэропорт в Нижнем Новгороде как резервный принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, направлявшихся в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды. В общей сложности нижегородский аэропорт принял более 5 тысяч пассажиров."По состоянию на 8.15 3 ноября почти все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в пункт назначения. В настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода ожидают вылета два рейса: из Читы (авиакомпания "Уральские авиалинии") и из Тюмени (авиакомпания "Ютэйр")", - говорится в сообщении.Отмечается, что вылет оставшихся двух рейсов запланирован на 10 и 11 часов. Все оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам.Как ранее сообщала пресс-служба аэропорта, количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысяч пассажиров). Все рейсы отправлены в штатном режиме.

https://ria.ru/20211103/tuman-1757482149.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/reys-1757381771.html

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