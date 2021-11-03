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Туризм
https://ria.ru/20211103/samolety-1757485040.html
В аэропорту Нижнего Новгорода остались два задержанных самолета
В аэропорту Нижнего Новгорода остались два задержанных самолета - РИА Новости, 03.11.2021
В аэропорту Нижнего Новгорода остались два задержанных самолета
Только два из сорока самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, ожидают вылета, остальные уже вылетели в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T08:59
2021-11-03T10:36
общество
туман в москве
москва
уральские авиалинии
s7 airlines
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Только два из сорока самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, ожидают вылета, остальные уже вылетели в столицу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Всего аэропорт в Нижнем Новгороде как резервный принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, направлявшихся в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды. В общей сложности нижегородский аэропорт принял более 5 тысяч пассажиров."По состоянию на 8.15 3 ноября почти все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в пункт назначения. В настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода ожидают вылета два рейса: из Читы (авиакомпания "Уральские авиалинии") и из Тюмени (авиакомпания "Ютэйр")", - говорится в сообщении.Отмечается, что вылет оставшихся двух рейсов запланирован на 10 и 11 часов. Все оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам.Как ранее сообщала пресс-служба аэропорта, количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысяч пассажиров). Все рейсы отправлены в штатном режиме.
https://ria.ru/20211103/tuman-1757482149.html
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общество, туман в москве, москва, уральские авиалинии, s7 airlines, нижний новгород, россия, новости - туризм
08:59 03.11.2021 (обновлено: 10:36 03.11.2021)
 
В аэропорту Нижнего Новгорода остались два задержанных самолета

В аэропорту Нижнего Новгорода остались задержанные самолеты из Читы и из Тюмени

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВзлет
Взлет - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Только два из сорока самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, ожидают вылета, остальные уже вылетели в столицу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Всего аэропорт в Нижнем Новгороде как резервный принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, направлявшихся в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды. В общей сложности нижегородский аэропорт принял более 5 тысяч пассажиров.
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В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили более 60 рейсов
"По состоянию на 8.15 3 ноября почти все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в пункт назначения. В настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода ожидают вылета два рейса: из Читы (авиакомпания "Уральские авиалинии") и из Тюмени (авиакомпания "Ютэйр")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вылет оставшихся двух рейсов запланирован на 10 и 11 часов. Все оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам.
Как ранее сообщала пресс-служба аэропорта, количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысяч пассажиров). Все рейсы отправлены в штатном режиме.
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