https://ria.ru/20211103/samolet-1757628065.html

Появились подробности крушения Ан-12 под Иркутском

Очевидец раскрыл подробности крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

Появились подробности крушения Ан-12 под Иркутском

Житель поселка Пивовариха под Иркутском Олег Кочановский, ставший очевидцем крушения Ан-12, рассказал RT детали аварии. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:59

2021-11-03T18:59

2021-11-03T19:28

происшествия

иркутск

иркутская область

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Житель поселка Пивовариха под Иркутском Олег Кочановский, ставший очевидцем крушения Ан-12, рассказал RT детали аварии.Как сообщил мужчина, ЧП произошло во время непогоды."Выехали в магазин, началась метель, и вдоль дороги мы увидели огонь и пожарную машину. Поняли, что что-то произошло", — пояснил он.Затем о крушении самолета написали в чате поселка."Это недалеко от аэропорта, недалеко от жилых домов, недалеко от дороги, по которой каждую минуту проезжают автомобили", — продолжил Кочановский.Он добавил, что в городе давно идет дискуссия о переносе аэропорта, так как он находится вблизи жилых районов.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Как ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все, кто находился на борту Ан-12, погибли — "от пяти до семи человек". Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого. В посольстве Белоруссии агентству заявили, что в авиакатастрофе погибли трое граждан республики. По данным Минтранса, в экипаж входили также два россиянина и два украинца.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/samolet-1757587070.html

https://ria.ru/20211103/dispetcher-1757620427.html

иркутск

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происшествия, иркутск, иркутская область, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском