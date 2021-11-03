https://ria.ru/20211103/samolet-1757616604.html

В аэропорту Новосибирска приземлился Boeing 747 с горящим двигателем

В аэропорту Новосибирска приземлился Boeing 747 с горящим двигателем - РИА Новости, 03.11.2021

В аэропорту Новосибирска приземлился Boeing 747 с горящим двигателем

В новосибирском аэропорту Толмачево приземлился Boeing 747 с горящим двигателем. Об этом пишет портал ngs.ru. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:18

2021-11-03T18:18

2021-11-03T19:02

происшествия

новосибирск

толмачево (аэропорт)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В новосибирском аэропорту Толмачево приземлился Boeing 747 с горящим двигателем. Об этом пишет портал ngs.ru.Воздушное судно принадлежит бельгийской грузовой авиакомпании ASL Airlines. Изначально оно направлялось в китайский город Циндао.При вылете у самолета возникли проблемы с левым двигателем. Очевидцы заметили огненные вспышки и услышали громкие хлопки.На взлетно-посадочной полосе Boeing 747 встретили пожарные расчеты.Уточняется, что пострадавших нет. Проводится проверка технического состояния самолета.

https://ria.ru/20211103/samolet-1757577369.html

новосибирск

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2021

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происшествия, новосибирск, толмачево (аэропорт)