https://ria.ru/20211103/samolet-1757616604.html
В аэропорту Новосибирска приземлился Boeing 747 с горящим двигателем
В аэропорту Новосибирска приземлился Boeing 747 с горящим двигателем - РИА Новости, 03.11.2021
В аэропорту Новосибирска приземлился Boeing 747 с горящим двигателем
В новосибирском аэропорту Толмачево приземлился Boeing 747 с горящим двигателем. Об этом пишет портал ngs.ru. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:18
2021-11-03T18:18
2021-11-03T19:02
происшествия
новосибирск
толмачево (аэропорт)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В новосибирском аэропорту Толмачево приземлился Boeing 747 с горящим двигателем. Об этом пишет портал ngs.ru.Воздушное судно принадлежит бельгийской грузовой авиакомпании ASL Airlines. Изначально оно направлялось в китайский город Циндао.При вылете у самолета возникли проблемы с левым двигателем. Очевидцы заметили огненные вспышки и услышали громкие хлопки.На взлетно-посадочной полосе Boeing 747 встретили пожарные расчеты.Уточняется, что пострадавших нет. Проводится проверка технического состояния самолета.
https://ria.ru/20211103/samolet-1757577369.html
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происшествия, новосибирск, толмачево (аэропорт)
18:18 03.11.2021 (обновлено: 19:02 03.11.2021)
В аэропорту Новосибирска приземлился Boeing 747 с горящим двигателем
В аэропорту Новосибирска приземлился Boeing 747 с горящим двигателем