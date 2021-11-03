https://ria.ru/20211103/samolet-1757597347.html
Под Иркутском нашли черный ящик разбившегося Ан-12
Под Иркутском нашли черный ящик разбившегося Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021
Под Иркутском нашли черный ящик разбившегося Ан-12
Спасатели обнаружили один из двух черных ящиков на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области, состояние самописца хорошее, рассказал РИА... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:14
2021-11-03T17:14
2021-11-03T17:20
происшествия
иркутская область
ан-12
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили один из двух черных ящиков на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области, состояние самописца хорошее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении поисковых работ найден первый бортовой самописец", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что техническое состояние найденного прибора хорошее.
https://ria.ru/20211103/krushenie-1757576584.html
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происшествия, иркутская область, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском
17:14 03.11.2021 (обновлено: 17:20 03.11.2021)
Под Иркутском нашли черный ящик разбившегося Ан-12
Под Иркутском нашли один из двух черных ящиков разбившегося Ан-12