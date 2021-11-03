https://ria.ru/20211103/samolet-1757597347.html

Под Иркутском нашли черный ящик разбившегося Ан-12

Под Иркутском нашли черный ящик разбившегося Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021

Под Иркутском нашли черный ящик разбившегося Ан-12

Спасатели обнаружили один из двух черных ящиков на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области, состояние самописца хорошее, рассказал РИА... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:14

2021-11-03T17:14

2021-11-03T17:20

происшествия

иркутская область

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили один из двух черных ящиков на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области, состояние самописца хорошее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении поисковых работ найден первый бортовой самописец", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что техническое состояние найденного прибора хорошее.

https://ria.ru/20211103/krushenie-1757576584.html

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском