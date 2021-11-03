https://ria.ru/20211103/samolet-1757569476.html
Два человека погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском
Два человека погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021
Два человека погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском
Два человека погибли при крушении Ан-12 под Иркутском, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:42
2021-11-03T15:42
2021-11-03T16:06
происшествия
иркутская область
ан-12
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Два человека погибли при крушении Ан-12 под Иркутском, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, погибли два человека, судьба пяти человек пока неизвестна", — сказал собеседник агентства.Общая площадь пожара на месте ЧП составляла более 300 квадратных метров, открытое горение удалось ликвидировать. Сейчас там работают 46 человек и 17 единиц техники.Самолет, следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.Воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно". Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Как сообщили в Росавиации, Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку.
https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html
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происшествия, иркутская область, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском
15:42 03.11.2021 (обновлено: 16:06 03.11.2021)
Два человека погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском
Два человека погибли при крушении Ан-12 в Иркутской области, судьба пятерых неизвестна