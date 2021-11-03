https://ria.ru/20211103/samolet-1757569027.html
Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском
Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021
Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском
Грузовой самолет Ан-12 при заходе на посадку под Иркутском мог упасть из-за технической неисправности или плохих погодных условий, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:40
2021-11-03T15:40
2021-11-03T16:10
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ан-12
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Грузовой самолет Ан-12 при заходе на посадку под Иркутском мог упасть из-за технической неисправности или плохих погодных условий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Рассматриваются две основные версии крушения Ан-12 в Иркутской области - неисправность воздушного судна и плохая погода", - сказал собеседник агентства.В экстренных службах РИА Новости ранее в среду сообщили, что Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском. По предварительным данным, на борту судна находились 8 человек. Позднее спасатели обнаружили место падения Ан-12, самолет горит.
https://ria.ru/20211103/samolet-1757567932.html
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском
15:40 03.11.2021 (обновлено: 16:10 03.11.2021)
Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском
Стала известна предварительная причина крушения самолета Ан-12 в Иркутской области