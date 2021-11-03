https://ria.ru/20211103/samolet-1757566411.html

На борту пропавшего под Иркутском Ан-12 было семь человек, заявили в МЧС

На борту пропавшего под Иркутском Ан-12 было семь человек, заявили в МЧС - РИА Новости, 03.11.2021

На борту пропавшего под Иркутском Ан-12 было семь человек, заявили в МЧС

Самолет Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку возле Иркутска, на борту, по предварительным данным, находились семь человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:30

2021-11-03T15:30

2021-11-03T15:55

происшествия

иркутск

иркутский район

иркутская область

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Самолет Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку возле Иркутска, на борту, по предварительным данным, находились семь человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Семь человек находились, по уточненной информации, на борту грузового самолета Ан-12, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку под Иркутском, рассказали РИА Новости в МЧС РФ."В семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха (в Иркутском районе Иркутской области - ред.) при заходе на посадку пропал с радаров грузовой самолет Ан-12", - сказал собеседник агентства."По уточненной информации, на борту самолета находились семь человек", - сказал собеседник агентства.На место предполагаемого падения направлены подразделения спасателей.

https://ria.ru/20211103/samolet-1757569476.html

https://ria.ru/20211103/samolet-1757564872.html

иркутск

иркутский район

иркутская область

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происшествия, иркутск, иркутский район, иркутская область, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском