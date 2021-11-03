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Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров
Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров - РИА Новости, 03.11.2021
Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров
Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, пропал с радаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:16
2021-11-03T15:16
2021-11-03T20:16
иркутск
происшествия
якутск
ан-12
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, пропал с радаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 14.50 мск с радаров пропал самолет Ан-12, летевший из Якутска я Иркутск", - сказал собеседник агентства.Принадлежность воздушного судна выясняется, добавил он.
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иркутск, происшествия, якутск, ан-12
15:16 03.11.2021 (обновлено: 20:16 03.11.2021)
Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров
Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров