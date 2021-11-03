https://ria.ru/20211103/samolet-1757564326.html

Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров

Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров - РИА Новости, 03.11.2021

Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров

Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, пропал с радаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:16

2021-11-03T15:16

2021-11-03T20:16

иркутск

происшествия

якутск

ан-12

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, пропал с радаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 14.50 мск с радаров пропал самолет Ан-12, летевший из Якутска я Иркутск", - сказал собеседник агентства.Принадлежность воздушного судна выясняется, добавил он.

иркутск

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, происшествия, якутск, ан-12