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Все перенаправленные в Нижний Новгород из-за тумана рейсы вылетели в Москву
Все перенаправленные в Нижний Новгород из-за тумана рейсы вылетели в Москву - РИА Новости, 03.11.2021
Все перенаправленные в Нижний Новгород из-за тумана рейсы вылетели в Москву
Два последних из 40 самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:18
2021-11-03T12:18
2021-11-03T12:24
происшествия
туман в москве
москва
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Два последних из 40 самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани."В 10.50 вылетел предпоследний из задержанных рейсов – из Читы, в 11.47 - последний - из Тюмени (авиакомпания "Ютэйр") с 71 пассажиром на борту", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что "аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме".Второго ноября аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова как запасной аэропорт принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. Сильный туман не позволил столичным аэропортам принять прибывающие рейсы, и большинство самолетов из-за ограниченного количества топлива было направлено в аэропорт Нижнего Новгорода. Всего на приземлившихся бортах находилось более 5 тысяч пассажиров. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания - это около 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысячи пассажиров).
https://ria.ru/20211102/aeroport-1757467089.html
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происшествия, туман в москве, москва, нижний новгород, россия
12:18 03.11.2021 (обновлено: 12:24 03.11.2021)
Все перенаправленные в Нижний Новгород из-за тумана рейсы вылетели в Москву
Последний самолет, перенаправленный в Нижний Новгород из-за тумана, вылетел в Москву