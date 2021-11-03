https://ria.ru/20211103/samolet-1757519872.html

Все перенаправленные в Нижний Новгород из-за тумана рейсы вылетели в Москву

Все перенаправленные в Нижний Новгород из-за тумана рейсы вылетели в Москву - РИА Новости, 03.11.2021

Все перенаправленные в Нижний Новгород из-за тумана рейсы вылетели в Москву

Два последних из 40 самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:18

2021-11-03T12:18

2021-11-03T12:24

происшествия

туман в москве

москва

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Два последних из 40 самолетов, принятых во вторник запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани."В 10.50 вылетел предпоследний из задержанных рейсов – из Читы, в 11.47 - последний - из Тюмени (авиакомпания "Ютэйр") с 71 пассажиром на борту", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что "аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме".Второго ноября аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова как запасной аэропорт принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. Сильный туман не позволил столичным аэропортам принять прибывающие рейсы, и большинство самолетов из-за ограниченного количества топлива было направлено в аэропорт Нижнего Новгорода. Всего на приземлившихся бортах находилось более 5 тысяч пассажиров. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания - это около 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысячи пассажиров).

https://ria.ru/20211102/aeroport-1757467089.html

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