https://ria.ru/20211103/sammit-1757660838.html

Байден заявил Эрдогану, что озабочен наличием у Турции систем С-400

Байден заявил Эрдогану, что озабочен наличием у Турции систем С-400 - РИА Новости, 03.11.2021

Байден заявил Эрдогану, что озабочен наличием у Турции систем С-400

Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося на минувших выходных саммита "Группы двадцати" в Риме донес своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану озабоченность РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:43

2021-11-03T23:43

2021-11-03T23:43

в мире

сша

вашингтон (город)

джо байден

f-35

большая двадцатка

нато

с-400 «триумф»

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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося на минувших выходных саммита "Группы двадцати" в Риме донес своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану озабоченность Вашингтона в связи с использованием Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Саммит G20 прошел в итальянской столице 30-31 октября."Президент Байден вновь подтвердил наше партнерство и важность Турции как партнера по НАТО. В то же время, на этой встрече президент донес до турецкого лидера нашу обеспокоенность в связи с фактом наличия у Турции российских систем С-400", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Как отметил высокопоставленный дипломат, США донесли до Турции свою озабоченность "предельно четко"."Мы также четко обозначили последствия наличия российских С-400, в том числе в контексте участия Турции в программе (закупки истребителей – ред.) F-35", - добавил Прайс.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.

https://ria.ru/20211102/oruzhie-1757465709.html

сша

вашингтон (город)

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