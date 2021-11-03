https://ria.ru/20211103/safronov-1757523694.html
В Кремле отказались комментировать обвинения по делу Сафронова
В Кремле отказались комментировать обвинения по делу Сафронова - РИА Новости, 03.11.2021
В Кремле отказались комментировать обвинения по делу Сафронова
Кремль отказался комментировать ход следствия и суть предъявляемых обвинений по делу журналиста Ивана Сафронова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:33
2021-11-03T12:33
2021-11-03T12:40
россия
происшествия
москва
дмитрий песков
иван сафронов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль отказался комментировать ход следствия и суть предъявляемых обвинений по делу журналиста Ивана Сафронова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы не знаем насколько они соответствуют действительности. Конечно же, президенту невозможно о всех нюансов этого дела докладывать, это тоже по понятным причинам, но тем не менее любые обвинения еще предстоит доказать в суде до этого. Конечно же, мы никак ни ход следствия, ни суть предъявляемых обвинений комментировать не можем и не хотим.. Пока идет следствие, мы не можем ничего комментировать, но и, собственно, только суд может признать вину", - ответил Песков.
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россия, происшествия, москва, дмитрий песков, иван сафронов
12:33 03.11.2021 (обновлено: 12:40 03.11.2021)
В Кремле отказались комментировать обвинения по делу Сафронова
Песков: в Кремле не могут и не хотят комментировать обвинения в адрес журналиста Сафронова