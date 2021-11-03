https://ria.ru/20211103/safronov-1757523694.html

В Кремле отказались комментировать обвинения по делу Сафронова

В Кремле отказались комментировать обвинения по делу Сафронова - РИА Новости, 03.11.2021

В Кремле отказались комментировать обвинения по делу Сафронова

Кремль отказался комментировать ход следствия и суть предъявляемых обвинений по делу журналиста Ивана Сафронова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:33

2021-11-03T12:33

2021-11-03T12:40

россия

происшествия

москва

дмитрий песков

иван сафронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль отказался комментировать ход следствия и суть предъявляемых обвинений по делу журналиста Ивана Сафронова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы не знаем насколько они соответствуют действительности. Конечно же, президенту невозможно о всех нюансов этого дела докладывать, это тоже по понятным причинам, но тем не менее любые обвинения еще предстоит доказать в суде до этого. Конечно же, мы никак ни ход следствия, ни суть предъявляемых обвинений комментировать не можем и не хотим.. Пока идет следствие, мы не можем ничего комментировать, но и, собственно, только суд может признать вину", - ответил Песков.

https://ria.ru/20211103/safronov-1757473729.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, москва, дмитрий песков, иван сафронов