https://ria.ru/20211103/roskomnadzor-1757642951.html

Прокуратуру попросили проверить творчество Алены Швец на призывы к суициду

Прокуратуру попросили проверить творчество Алены Швец на призывы к суициду - РИА Новости, 03.11.2021

Прокуратуру попросили проверить творчество Алены Швец на призывы к суициду

Роскомнадзор обратился в органы прокуратуры с просьбой проверить творчество певицы Алены Швец на предмет призывов к суициду после падения девочки с высоты в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:29

2021-11-03T20:29

2021-11-03T20:29

саратовская область

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор обратился в органы прокуратуры с просьбой проверить творчество певицы Алены Швец на предмет призывов к суициду после падения девочки с высоты в Саратовской области, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее прокуратура области сообщила, что в ночь на 6 октября из окна квартиры в Саратове выпала 11-летняя школьница и выжила. Ее госпитализировали. В местном паблике в соцсети появилась информация, что девочка совершила попытку суицида во время прямой трансляции, но позднее видео было удалено. На странице девочки во "ВКонтакте" был опубликован пост с плейлистом из песен Алены Швец, также среди аудиозаписей, сохраненных у школьницы, собрана подборка песен этой исполнительницы. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя попросила Роскомнадзор проверить творчество Алены Швец."Запрос Т.Н. Загородней о правовой оценке деятельности Алены Швец и ее канала на видеохостинге YouTube был направлен в Управление Роскомнадзора по Саратовской области, непосредственно в центральный аппарат Роскомнадзора данное обращение не поступало", - сообщили в ведомстве РИА Новости."Роскомнадзором и Управлением Роскомнадзора по Саратовской области информация в отношении YouTube-канала Алены Швец направлялась соответственно в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Прокуратуру Саратовской области для рассмотрения вопроса о возможности принятия мер в соответствии с компетенцией органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211101/saratov-1757196103.html

саратовская область

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия